SGK'dan Son Dakika: Bu Belgeyi Getirene 5.100 TL Destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yeni bir talimat geldi. Geçim sıkıntısı yaşayan dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen yeni sosyal yardım programı kapsamında, her ay 5.100 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Özellikle kronik hastalıklarla mücadele eden bireylerin yararlanabileceği bu yardım, vatandaşların hayat standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

SGK tarafından duyurulan bu destek ödemesine başvurmak isteyenlerin tek yapması gereken, ilgili belgeyi SGK'ya sunmak. Bu belgeyi ibraz eden vatandaşlar, her ay 5.100 TL maaş alabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, son dönemde sosyal yardım taleplerinde artış yaşandığını ve bu talepler doğrultusunda yeni destek paketlerinin oluşturulduğunu açıkladı. Bakanlık, sosyal yardımlarla geçim zorluğu çeken milyonlarca insanın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Bu yeni düzenleme sayesinde, milyonlarca kronik hasta, ekonomik açıdan bir nebze de olsa rahatlama yaşayacak. Yardımdan yararlanmak isteyenlerin gerekli belgelerle birlikte SGK’ya başvurmaları gerekiyor.