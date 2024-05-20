Araç Alacaklar Dikkat: 7 Temmuz'dan İtibaren Zorunlu Olacak

Araç sahibi olmayı planlayanlar için kritik tarih açıklandı. 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR II) ile otomobil satışlarında yeni bir dönem başlayacak. Bu tarihten itibaren, GSR II regülasyonunda belirtilen donanımlara sahip olmayan araçlar satılamayacak.

Otomobil Satışında 7 Temmuz Alarmı!

Avrupa Birliği'nin daha önce ABS, hava yastığı, ESP ve lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını zorunlu hale getirmesinin ardından, yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II de 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bu, Türkiye otomobil pazarını önemli ölçüde etkileyecek.

GSR II'nin Sektöre Etkileri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Habertürk'e yaptığı değerlendirmede, Avrupa Birliği'nin yeni 'Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin Türkiye'de 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olmasının sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bozkurt, "Nisan ayı sonunda açıklanan güvenlik normlarına göre, markaların 7 Temmuz'a kadar araçları faturalandırması gerekiyor. Bu, normalde 12 ay boyunca satılabilecek bir otomobilin 2 ay içinde satılması zorunluluğunu doğurdu" dedi.

Erteleme Talebi ve Satış Kampanyaları

Bozkurt, Mayıs ve Haziran aylarında satış temposunun bu nedenle artabileceğine dikkat çekerek, "Otomobil markaları 7 Temmuz'a kadar ellerindeki araçları satabilmek için zararına kampanyalar düzenliyorlar. Bu tarihin ertelenmesi için yetkililerle görüşüyoruz, ancak takvim işliyor. Bu süreç tamamlandığında pazardaki satışların düşeceğini düşünüyorum. Enflasyonu düşürme önlemleri de bunda etkili olacak" ifadelerini kullandı.

Araç Satışlarında Azalışın Nedenleri

Otomobil satışlarının 20 ay sonra ilk kez geçtiğimiz Nisan ayında düşmesinin nedenlerine değinen Bozkurt, "Nisan'da 9 günlük bayram tatili nedeniyle satışların düştüğünü söyleyenler var, ancak ben buna katılmıyorum. Satın almak isteyen bir şekilde alıyor. Son dönemde yeni bir otomobil satın alabilecek kişilerin sayısı azaldı. Ayrıca, araç ihtiyacı olan kişi sayısında da azalma yaşandığını görüyoruz. Taşıt kredilerinde faizler yüksek, araç fiyatlarında artışlar var. Tüm bunlar satış rakamlarını etkiliyor" dedi.

Araç sahibi olmayı düşünenler için 7 Temmuz tarihi önemli bir dönüm noktası olacak. Yeni yönetmelik gerekliliklerini karşılamayan araçların satışının durdurulacak olması, otomobil piyasasında hareketliliğe neden olabilir. Bu süreçte araç alacakların, kampanyaları ve fırsatları yakından takip etmeleri gerekiyor.