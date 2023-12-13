Altıniş Kuyumculuk'ta İndirim Şöleni Başladı! Yıl Sonu Fırsatlarını Kaçırmayın!

Isparta'nın önde gelen kuyumcu markalarından Altıniş Kuyumculuk, gelenekselleşen Aralık ayı indirim kampanyasıyla mücevher tutkunlarına özel fırsatlar sunuyor. Pırlanta tektaş yüzüklerden tamtur yüzüklere, pırlanta kolyelerden bileklere kadar geniş ürün yelpazesi, yılbaşı özel indirim kampanyasıyla cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Kampanya 31 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Altıniş mağazalarında şıklık ve zarafetin simgesi pırlanta tasarımları ile altın ürünler, kampanya kapsamında %60'a varan indirimlerle satışa sunuluyor. Baget pırlantalı yüzükler, tektaş yüzükler, beştaş yüzükler, su yolu bilezikler ve daha birçok değerli mücevher, uygun şartlarda müşterilere sunuluyor.

Altıniş Kuyumculuk, müşterilerine aşkı, sadakati ve mutluluğu simgeleyen pırlanta tasarımları ile zarafetin izlerini taşıyan altın ürünleri sunuyor. Yeni yıla özel kampanya fiyatlarıyla şıklığı yakalamak isteyen kadınlar, Altıniş Kuyumculuk mağazalarını ziyaret ederek beğendikleri ürünleri edinebilirler.

Yıl sonu indirim şöleni ile Altıniş Kuyumculuk, müşterilerine %40'a varan indirimlerle altın ürünlerini sunuyor. Altıniş 5 şubesiyle Isparta genelinde hizmet veriyor. Kampanya süresince Altıniş Atasay ve Altıniş Plaza şubeleri, sizleri bekliyor.

Altıniş Atasay Şubesi

Adres: Mimar Sinan Cad. 1740 Sok. No:1

Mimar Sinan Cad. 1740 Sok. No:1 Telefon: 0546 218 12 77

Altıniş Plaza Şubesi

Adres: Mimarsinan Cad. Yön AVM yanı

Mimarsinan Cad. Yön AVM yanı Telefon: 0545 218 12 33