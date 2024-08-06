Instagram Görüşmesi Saat 13.00'te Gerçekleşecek

Sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli devam ederken, kullanıcılar platformun ne zaman açılacağını merak ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta kapatılan Instagram, milyonlarca vatandaşı "Instagram kalıcı olarak mı kapatıldı, Instagram ne zaman açılacak?" sorularını araştırmaya yönlendirdi.

Erişim yasağının dördüncü gününde yetkililer harekete geçti. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagram temsilcileri ile bugün saat 13.00'te görüşeceklerini duyurdu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Instagram'ın erişim yasağının ne zaman kaldırılacağı, görüşme sonrasında netlik kazanacak. Kullanıcılar, platformun açılmasını sabırsızlıkla bekliyor.