Asgari ücrette rakamlar belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un, 2021'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantının 4 Aralık'ta yapılacağını açıklamasının ardından, gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. Asgari ücrette yapılacak muhtemel artışlar tartışılmaya başladı.

Asgari ücret, kanun gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere, 15 kişiden oluşan komisyonca belirlenecek. Masaya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını temsilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) oturacak.

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REFAH PAYI FAKTÖRÜ

Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de birer toplantı daha gerçekleştirecek.Dördüncü toplantı ise yine aralık sonunda Bakanlık'ta yapacak. En az 10 üyenin katılımı yeterli olacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Oyların eşitliği durumunda, başkanın bulunduğu tarafın "çoğunluğu sağladığı" kabul edilecek.Bu yıl brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olan asgari ücrette muhtemel artış senaryoları şöyle:* Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.* Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.* Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.* 4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.* 5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.