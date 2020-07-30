KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli Abbas incirinde sezonun ilk hasadı yapıldı.

Kentin özellikle merkez Onikişubat ilçesi Fatmalı, Kurtlar ve Cüceli Mahallelerinde yetiştirilen Abbas inciri, rengi, aroması ve iriliğiyle dikkati çekiyor.

Bölgenin önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve sofralık olarak tüketimi yapılan Abbas inciri, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı başvurunun ardından Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019 yılında coğrafi işaret olarak tescillendi.

Bahçelerde olgunlaşan ilk incirler, toplanarak market ve halde yerini aldı.

Kahramanmaraş'ta "meyvelerin kraliçesi" olarak nitelendirilen Abbas inciri marketlerde 25 liradan satışı yapılıyor.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü görevlisi Ziraat Yüksek Mühendisi Muhammet Ali Gündeşli, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın en önemli çeşitlerinden biri olan Abbas incirini 2019'da kurum olarak tescil ettirdiklerini belirtti.

Abbas incirinin artık milli çeşitler listesinde yer aldığını belirten Gündeşli, "Özellikle bu incirimiz bu dönemlerde ilk hasatları başladı. Üretim alanlarından büyük bir artış gözlemlemekteyiz. Hasatla birlikte Abbas incirimiz marketlerde yerini almaktadır." dedi.

Cüceli Mahallesinde yaşayan üretici Süleyman Tekce de incirlerin olgunlaşmaya başladığını, toplayıp market ve hale gönderdiklerini söyledi.

İncirin piyasada talep gördüğünü aktaran Tekce, "Güzel fiyatlardan satışını gerçekleştiriyoruz. İncirler 25 liradan marketlerde satılıyor. Vatandaş hasretler Abbas incirinin çıkmasını bekliyordu. Turfanda olarak elimizde var. Yaklaşık 10 gün sonra da tamamen hasat başlayacak." dedi.