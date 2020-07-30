BURDUR - Burdur Valisi Ali Arslantaş, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.



Vali Arslantaş mesajında, Kurban Bayramına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Bu yıl pandeminin etkisi altında bir bayram olacağına vurgu yapan Arslantaş, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak daha güzel bayramlara sağlık içinde kavuşulacağını aktardı.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri için Valilikçe her türlü tedbirin alındığına değinen Arslantaş, sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.

Arslantaş, "Kurban Bayramının ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna, karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına, tüm insanlık için ve özellikle İslam Alemi için barış ve huzur getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.