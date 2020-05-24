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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)

"İnşallah bu koronavirüsten herkes ders alır, birlik ve dayanışmayı özellikle de bölgesel düzeyde artırır" - "Bölgedeki sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için de Türkiye her zaman en önde olmuştur. İnisiyatiflerin içinde olmuştur, bundan sonra da bu ça

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
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ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası hamlelerinin dünya barışı için önemli olduğunu belirterek, "İnşallah bu koronavirüsten herkes ders alır, birlik ve dayanışmayı özellikle de bölgesel düzeyde artırır." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde küreselleşme ile ilgili çok önemli görüşlerin ortaya atıldığını belirterek, bu süreçte, küreselleşmenin sona ereceğini ve içe kapanmanın olacağına ilişkin görüş bildirenlerin bulunduğunu ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Küresel sistemin bu pandemiden çok etkilenen ülkelere, fakir zengin fark etmez çok büyük bir desteği olmadı. Diğer taraftan içe kapanma, kendi kendine yeterli olma çabaları olacaktır. Ama pratikte bu mümkün değil. O zaman ne olacak? Bölgeselleşme olacak. Bölgeselleşme ne demek? Bölge ülkelerin birbirine ihtiyacı daha da artacak." diye konuştu.

İhtiyaçların artmasıyla ülkeler arası ilişkilerin de doğal olarak gelişeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, bölgesel sorunların çözümü için olası adımların atılma ihtimalinin de güçlendiğini kaydetti.

Sorunları çıkaranların bu süreçte Kovid-19 zaafiyetini avantaja çevirmeye çalışıp, agresifliğini artırdığının görüldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, terör örgütlerinin de salgından yararlanmaya çalıştığını belirtti.

- "Terör örgütleri pandemiyi fırsat bildi"

"Pandemi oldu, birbirimize ihtiyacımız var. Tüm sorunlarda, çatışmalarda her şey kendiliğinden çözülür ya da bazı gayretlerle çözülür." demenin doğru olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef böyle olsa keşke ama sahadaki gerçeklere baktığım zaman öyle değil. Örneğin terör bitsin isteriz ama gördük ki terör örgütleri bu pandemiyi fırsat bilerek her yerde, bizde de içeride de dışarıda da saldırmaya başladılar. Diğer ülkelerde de terörün olduğu yerlerde de görüyoruz. Umarım herkes bundan ders alır. Bu korona döneminde de sorunların en çok yaşandığı ülkelerde çatışmaların olduğu ülkelerde testler bile yapılamadı. Vakanın ne olduğunu bile bilemiyorsunuz, belirsizlik var. Ortaya çıkan sayıların düşük olması bizleri aldatmasın. Ülkelerin ve bölgenin istikrarı, huzuru ve barışı için dayanışma çok önemli."

Türkiye olarak terörle mücadelesinin yanında Suriye'de ve Libya'daki sorunların siyasi olarak çözülmesi için de çok çalıştığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bölgedeki sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için de Türkiye her zaman en önde olmuştur. İnisiyatiflerin içinde olmuştur, bundan sonra da bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Keşke her şey bizim çabalarımıza bağlı olsa. İnşallah bu koronavirüsten herkes ders alır, birlik ve dayanışmayı özellikle de bölgesel düzeyde artırır." ifadelerini kullandı.

- "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir"

Çavuşoğlu, Ermenistan işgali altında olan Karabağ'da seçim yapılmasına ilişkin bir soru üzerine de "Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir." dedi.

Bir millet iki devlet olarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini de her zaman önemsediklerini kaydeden Çavuşoğlu, iki ülkenin ortak önemli projeler için iş birliği yaptığını ve Türkiye'nin bu bölgedeki etkinliğinin de sürekli arttığına işaret etti.

Çavuşoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Önümüzdeki süreçte de Azerbaycan'ın derdi bizim derdimizdir. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir. Azerbaycan'ın bizden ne talebi olursa bu talebi de gerçekleştiririz. Azerbaycan'a da her türlü desteği veririz. Hangi alanda ne tür desteğe ihtiyaç duyarsa. Türk devleti, Türk milleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız, öyle olacağız her zaman da. Birbirimizin hakkını diğerimiz orada yokken de güçlü şekilde savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin koronavirüs salgını sürecinde İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini de değerlendiren Çavuşoğlu, İngiltere yönetimiyle hiç bir sorun yaşamadıklarını bildirdi.

Bu ülkeyle ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sistemimizin İngiliz yöneticileri tarafından sorgulandığına hiç şahit olmadım. Her ülkenin kendisi başkanlık sistemidir, tam parlamenter sistemdir, yarı başkanlık sistemidir buna kendisi karar verir. Son zamanlarda pandemi başlamadan önce birçok arkadaşım, (Sık sık koalisyon hükumetlerinin yıkıldığı, Avrupa ülkelerinden bahsediyorum) bana şunu söyledi, 'Bizde sürekli koalisyon olduğu için hükumetler değişiyor, kuruluyor, yıkılıyor. Bu bir istikrarsızlığa yol açıyor. Burada en avantajlı kim çıkıyor, Fransa' dediler. Niye? Burada yarı başkanlık sistemi var. 5 senede bir seçim olacak. Bu hiç tartışılmıyor. Önemli olan demokrasinin iyi işlemesi güçler ayrılığının hayata geçmesidir. Bizimde amacımız bu."

Medyada çok fazla dezenformasyon yapıldığına değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin istikrarlı olmasının İngiltere'ye de diğer Avrupa ülkelerine de zararının olmadığını vurguladı.

Yapılan insani yardımları bir medya kuruluşunun çarpıttığını anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Ne dedi? '400 bin tulum kullanılamaz' dedi. Yardımlarımızı kastetti. Oysa İngiltere yardımların dışında bazı firmalarla anlaştı. İngiltere bizden yardım istediği için izin verdik. Çünkü pandeminin boyutu endişe verici. Dost ve müttefik olarak yardım ettik. Bunlardan bin tulum uygun olmamış. Bin tulum için '400 bin tulum olmadı' demek doğru değil. Bunlar açıklandı. Maalesef bazıları bunları kasıtlı yapıyor." diye konuştu.

- "Libya'daki hamlelerimizle dengeleri değiştirdik"

İngiltere ile uluslararası meselelerde de görüş birliğinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz koalisyonlardan çok çektik. İngiltere ile korona ile değil Brexit'in ilk başladığı dönemde de her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Uluslararası ve bölgesel alanda İngiltere ile ilişkilerimiz uyuşuyor. Libya'da da görüşlerimiz uyuşuyor. Herkes kabul ediyor ki Libya'daki hamlelerimizle biz dengeleri değiştirdik. Yoksa o savaş iç savaşa dönecekti ve sokak savaşına dönecekti. Libya için felaket olacaktı. Bugün ateşkesten bahsediliyorsa, Türkiye sayesinde oluyor. İngiltere de aynı şekilde meşru hükumeti destekliyor. Bizim gibi siyasi süreci destekliyor. Çünkü tek çözüm siyasi çözümdür. Hafter'in de bunu anlaması gerekiyor. Bu konuda İngiltere ile görüşlerimiz örtüşüyor. Diğer ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek için çalışacağız."

(Sürecek)



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