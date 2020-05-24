GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (4)

"(Rusya ve Almanya dış hat uçuşu) Biz özellikle normal tarifeli uçuşlar başlamasa bile charter uçuşlarıyla o ülkelerden Türkiye'ye gelmek isteyen turistleri, evinden ilk adımı attıktan sonra tekrar evine dönünceye kadar güvenli şekilde getirip, tatilini T

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı (4)
38 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya ve Avrupa'dan tatil için Türkiye'ye gelmek isteyenlerin olduğunu belirterek, "Hem Almanya'dan hem Rusya'dan heyetleri davet ettik, memnuniyetle karşıladılar. İnşallah resmi yazıları da Bakanımız (Kültür ve Turizm Bakanı) gönderiyor, sonuçta bizim görevimiz onları ikna etmek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yayın yapan Alanya Dim TV'de katıldığı programda, turizmin başlayabilmesi için sertifikasyonun çok önemli olduğunu belirterek bu alandaki tüm çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığını söyledi.

Kabinedeki toplantılara destek verdiklerini belirten Çavuşoğlu, yurt dışında bu alandaki çalışmaları anlattıklarını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da 70 muhatabına mektup yazdığını anlattı.

Kendisinin de muhataplarını sadece turizm amaçlı da aradığını belirten Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, (Angela) Merkel ile özellikle turizmi görüştü. Daha sonra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştük. O görüşmeden sonra yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye'de bizim turizmle ilgili attığımız adımlarla bundan sonra turizme yönelik atacağımız adımlarla ilgili samimi ve tüm detayları paylaştığımız bir görüşme oldu." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Alman, Rus, Hollandalı ya da Avustralyalı tüm turistlerin ülkemize geldiğinde güvenliğinden biz sorumluyuz. Alman şirketleri başta olmak üzere 5 tane şirketle bu sertifikasyon işinde bakanlığımız anlaştı, çalışıyorlar. Bunları anlatmak lazım." ifadelerini kullandı.

Almanya ile ilişkilerde önceki dönemlerde inişler çıkışlar yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile çok çaba sarf ettik. Daha sonra Heiko Maas'la birlikte çalışıyoruz. Bu dönemde Almanya kamuoyu ile iyi kötü iletişimimiz oldu. Çok mülakatlar verdik, sohbetlerimiz oldu. Bazen bize kızdılar, bazen biz onlara kızdık ama tüm bu karşılıklı sinirlenmelerde bile sonuçta samimiyet sinerji oluştu. İlişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Gereksiz, suni şeylerdi." diye konuştu.

- "Hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

Turizm alanında Almanya'nın yanında diğer ülkelerle de çalışmalar yapıldığını belirten Çavuşoğlu, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Orta Asya ve Balkanlar'dan turistlerin Türkiye'ye gelmek istediğini aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un dört bakan yardımcısı olduğunu ve kendisinin de beşinci bakan yardımcısı gibi turizm için çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, özellikle Rusya ve Almanya hatlarının açılması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Çavuşoğlu, her ülkenin dış hatlar konusunda ülkesindeki vaka, ölümler gibi tüm rakamları dikkate alarak uçuşlara karar vereceğini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz özellikle normal tarifeli uçuşlar başlamasa bile charter uçuşlarıyla o ülkelerden Türkiye'ye gelmek isteyen turistleri, evinden ilk adımı attıktan sonra tekrar evine dönünceye kadar güvenli şekilde getirip, tatilini Türkiye'de yaptırıp, tekrar evlerine göndermek istiyoruz. Bu konuda yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla o ülkelerin yetkililerini ikna etmeye çalışıyoruz. O ülkelerin heyetlerini de Türkiye'ye davet etmeye başladık. Gerek Sağlık Bakanlığı gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı veya sektörden, tur şirketleri, operatörler dahil hepsi gelsinler görsünler, bizim aldığımız tedbirleri, havaalanından otele kadar servis nasıl olacak görsünler istiyoruz."

Türkiye'nin sağlık kapasitesinin dünyada örnek gösterildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Sağlık kapasitemiz de önemli. Pozitif vaka olabilir, bu çok normal. Türkiye'nin sağlık kapasitesi örnek gösteriliyor ama turizm destinasyonuna da bunları göstermek lazım. Hem Almanya'dan hem Rusya'dan heyetleri davet ettik, memnuniyetle karşıladılar. İnşallah resmi yazıları da Bakanımız gönderiyor, sonuçta bizim görevimiz onları ikna etmek." ifadelerini kullandı.

- "Tatil için Türkiye'ye gelmek istiyorlar"

Çavuşoğlu, Almanya ve Rusya vatandaşlarının tatili kendi ülkelerinde yapmaları yönünde baskı yapıldığı iddialarının sorulması üzerine de "Her yönetici böyle bir dönemde, pandeminin ekonomileri etkilediği bir dönemde iç turizmi teşvik etmek isteyebilir. Biz de teşvik ederiz. Bu doğal ama biz görüyoruz ki bu gerçekçi değil. Alman ve Rus dostlarımız, Avrupa'daki Türkiye'yi bilen tüm vatandaşlar ülkemize gelmek istiyor. Bunun için birlikte çalışmamız lazım. Türkiye'de tatil yapmasını birlikte sağlamamız lazım." karşılığını verdi.

(Sürecek)

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da korkunç olay! anne ve babasını bıçakla öldürdü
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni kararlar alındı...
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...
Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı il 33'e yükseldi
Bakan'dan binlerce kişiye müjde! bugün hesaplara yatıyor
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı
Bayram namazı evde kılınabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan açıklama yapıldı
Isparta'da halk otobüsleri bayramda çalışacak mı?
Isparta'da o yolda asfaltlama başladı çiftçilere müjde!
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...
Isparta'ya pandemi döneminde ne kadar ödeme yapıldı?
Isparta'da yaş pasta siparişleriniz için adres Ezgi Pastanesi
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020
Isparta'da ​Otoparklar ile ilgili Belediye'den önemli duyuru
Isparta'da camiler ibadete açılacak! temizlik ve dezenfekte çalışmaları...
Isparta ve Burdur'da karantinada kalıyorlardı! memleketlerine gönderildi
Isparta'da Ramazan Ayında gıda denetimi
Bu şikayeti olan herkese test yapılacak Bakanlık düğmeye bastı
Isparta'da cam bardak parçalarıyla rehin alınan vatandaşı polis kurtardı
İçişleri Bakanlığından "65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi" genelgesi
Isparta OBM'de göreb değişimleri
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladıSon dakika haberi: Yeni kısıtlama kararları açıkladı18 Mayıs 2020
Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 2020Isparta'da Ramazan Bayramında açık olacak nöbetçi fırınlar listesi 202021 Mayıs 2020
ISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARISPARTA'DA BAYRAMDA AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR20 Mayıs 2020
Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!Ispartalı Yüzbaşı çatışmada şehit düştü!18 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gönderildi17 Mayıs 2020
Isparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandıIsparta'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı17 Mayıs 2020
Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! Isparta'da hava sıcaklığı düşecek! 19 Mayıs 2020
Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...Isparta'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları...21 Mayıs 2020
BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DEBAYRAM ALIŞVERİŞİNDE EKONOMİK FİYATLAR ÖNDER AVM'DE17 Mayıs 2020
Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!Isparta'da belirlenen bu kadrolara öğretim elemanı alımı yapılacak!19 Mayıs 2020
Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...Isparta'da kurallara uymayan kişilere ceza...22 Mayıs 2020
Isparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldüIsparta'da baraja düşen otomobildeki kadın öldü21 Mayıs 2020
Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!Bayram şekerleri ve tatlılar Sedat Öz Gurme'de!17 Mayıs 2020
Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?Kodla seyahat başlıyor! Hes kodu nasıl ve nereden alınır?20 Mayıs 2020
Son dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuruSon dakika haber: Isparta Valiliğinden yeni duyuru20 Mayıs 2020
Bağcılar'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için konser verildiBağcılar'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için konser verildi17 Mayıs 2020
Belediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajıBelediye Başkanı Başdeğirmen'in Ramazan Bayramı mesajı22 Mayıs 2020
Mersin'de denizin rengi polen tozlarının birikmesiyle değiştiMersin'de denizin rengi polen tozlarının birikmesiyle değişti17 Mayıs 2020
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı17 Mayıs 2020
Isparta'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hasataneye kaldırıldıIsparta'da çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk hasataneye kaldırıldı17 Mayıs 2020