ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde bir hayırsever, ihtiyaç sahibi 38 çocuğa bisiklet hediye etti.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahmet Özer'in, Akseki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere bisiklet satın aldığını söyledi.

Bisikletleri çocuklara dağıtan Hülür, "Kurban Bayramı öncesi hayırseverimiz, ilçemizdeki 38 çocuğun yüzünü güldürdü. Çocuklarımızın yaşadığı mutluluğu biz de yaşıyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanındayız." dedi.

Özer'e teşekkür eden Volkan Hülür, çocukların ve ailelerinin bayramını da kutladı.