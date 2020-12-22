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ANTALYA OSB TEKNOPARK’TAN ÖRNEK YAKLAŞI

ANTALYA OSB TEKNOPARK’TAN ÖRNEK YAKLAŞI
ANTALYA
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-PROTOTİP ATÖLYESİ İÇİN FİZİBİLİTE SÜRECİ BAŞLADI
-ANTALYA OSB TEKNOPARK’TAN ÖRNEK YAKLAŞIM 
 
Antalya OSB Teknopark bünyesinde kurulacak Prototip Atölyesi için fizibilite çalışmalarına BAKA destekli olarak başlandı. Atölye ile firmalara ürün/süreç/yöntemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında gerekli olan teknoloji, fiziki olanak ve makine-teçhizat imkanı sunulacak. Yapılacak fizibilite çalışması ile de kaynakların en verimli şekilde kullanılması sağlanacak.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark, bünyesinde kuracağı Prototip Atölyesi için fizibilite çalışmalarına başladı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteği ile oluşturulan Antalya OSB Teknopark Prototip Atölyesi Yatırım Fizibilitesi Projesinin açılış toplantısı, Bölge sanayicileri, girişimciler ve girişimci adaylarının katılımı ile online olarak gerçekleşti. Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin ve Fizibilite Danışmanı Zehra Erol tarafından prototip atölyesi ile ilgili bilgiler verildi.
FİZİBİLİTE KÖTÜ TEKRARI ÖNLER
Farklı yerlerde etüt yapılmadan kurulmuş prototip atölyelerinin istenen verimi sağlamadığından tespitle, öncelikli olarak fizibilite çalışması başlattıklarını, çalışma kapsamında Antalya-Burdur-Isparta’daki sanayiciler ile girişimcilerin prototipleme ihtiyaçlarını belirlemek için anket yapılacağını belirten Başkan Ali Bahar, "Fizibilite çalışması ile kötünün tekrarını önlemiş olursunuz. Bizim geçmiş yıllarda da prototip atölyesi kurma fikrimiz oluşmuştu. Kurup, içine cihazlar alıp hizmete açabilirdik ama gerçek ihtiyaç nedir, onu tespit etmeden, bu işe başlamak istemedik. Kendini tekrar etmesin, ülkemizi makine mezarlığına çevirmesin, dolayısıyla da israfa dönüşmesin diye ertelemiştik. Anket uygulamasının da katkısı ile önce fizibilitesini gerçekleştireceğiz. Bu anket sonuçlarına göre, lokalde ihtiyaç olan makine ve ekipmanlar belirlenecek ve bunların yatırım maliyeti ortaya çıkartılacaktır. Böyle bir atölyenin nasıl çalışması gerektiği ile ilgili de bir işletme modeli ortaya çıkartılacaktır” dedi.
HAVZAYA HİZMET VERECEK
Prototip atölyesinin, Bölge ihtiyaçlarına yönelik teknolojik çözümlerin üretilebildiği bir ortak alan olacağını aktaran Başkan Ali Bahar, “Prototip atölyesi ile firmalarımız ürün/süreç/yöntemlerin geliştirilmesi/iyileştirilmesi kapsamında gerekli olan teknoloji, fiziki olanak ve makine-teçhizata kavuşmuş olacaklar. Prototip atölyesinde yürütülen ar-ge çalışmaları neticesinde bölge firmalarının yenilikçi ürünleri artacaktır. Bölgenin patent/faydalı model/tasarım sayıları da artacak, yenilikçi ürünlerin pazarda karşılık bulması ile birlikte ihracat rakamları olumlu yönde etkilenecektir. Atölye, geniş bir alana hitap edecek olup, Isparta ve Burdur’daki OSB’lerle işbirliği içerisinde çalışacak ve Batı Akdeniz bölgesine hizmet edecektir. Burdur ve Isparta OSB firmalarıyla da benzer bir etkinlik gerçekleştirilecektir” şeklinde konuştu.
KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANMAK
Antalya OSB Teknopark yönetimince ortaya konan hassasiyete dikkat çekerek fizibilitenin önemine vurgu yapan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, “Orta gelir tuzağını aşmanın yollarından bir tanesi de ülkenizdeki girişimci sayısını artırmaktır, Ar-Ge ve yenilikçiliğe yatırım yapmaktır. Sayın Ali Bahar’ın prototip atölyeleri ile ilgili tespitleri doğrudur. Doğrudan yapım faaliyetine başlayabilirdiniz ancak fizibilite çalışması yaparak yatırıma başlamak en doğru olanıdır. Bir sanayici için doğru olan bakış açısı yatırımlara mümkün olduğunca verimlilik temelli bakabilmektir. Prototip Atölyesi için fizibilite çalışması yapılması, neye ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi ve profesyonel bir yaklaşım sergilenmesi gerçekten bizleri çok memnun etti. Genellikle prototip atölyeleri sadece yeni girişimcilerin kullanımına açıkmış gibi bir algı var ancak burada Antalya OSB Teknopark’ın bir farkı olmuş olacak, OSB’de yer alan tüm firmaların ar-ge ve yenilikçiliğe dair faaliyetleri canlandırılırmış olacak. Sanayicilerimizin de bu işi sahiplenen bir tutumu olması çok sevindirici. Pek çok zaman bu tarz çalışmalar yapılır ama burada farklı bir yaklaşımla, literatür taramasının yapılması, anket hazırlanması gibi akademik temelli yaklaşımlar var ve bu katkının sürdürülebilir olmasına dair bir irade ortaya konuluyor. Buradaki yaklaşım pek tabii bölgemiz için önemli ancak gelecekte de buradaki kıvılcım belki ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin tamamına sirayet edecek ülkemizin bambaşka ufuklara yelken açmasına katkı sunacaktır. Bölgemizdeki kamu-sanayi-üniversite-özel sektör eksenli işbirliğini artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Tüm paydaşların birlikte ve uyumlu hareket etmesi gerekiyor. Hem birbirimizi tamamlayacağız hem de gereksiz yere aynı işleri tekrar etmeyerek, kaynakları verimli kullanarak belirlemiş olduğumuz hedeflere ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
 
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