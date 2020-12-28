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ANTALYA OSB DTİM, İHRACATA REHBER OLDU

ANTALYA OSB DTİM, İHRACATA REHBER OLDU
ANTALYA
G.Tarihi: 28.12.2020 11:23
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-ANTALYA OSB DTİM, İHRACATA REHBER OLDU
 
Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Bölge firmalarının uluslararası arenadaki varlıklarına güç katmakla kalmadı, hiç ihracat yapmamış firmaları ihracat ile tanıştırdı.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri, pandemi ve beraberinde gelen kısıtlamalar nedeniyle ihracat faaliyetlerine ağırlık vermeye başladı. Haziran ayı itibariyle tüm dünyada kısıtlamaların esnetilerek hayatın yeni normale adapte edilmesi ve yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan turizm faaliyetleri, üretimdeki kısa süreli düşüşü pozitife çevirmiş ve kapasite kullanımı büyük ölçüde artmıştı. Yaz mevsiminin yerini kış koşullarına bırakması, vaka sayılarında artışa neden olurken yeni kısıtlamalarda bir mecburiyet olarak uygulamaya konuldu. Başta sokağa çıkma yasakları olmak üzere birçok sektör ve işyeri salgının yayılmasını önlemek için bir süreliğine kapatıldı ya da ticari faaliyetleri kısıtlandırıldı. Son dönemde yaşanan bu gelişmelerin, iç piyasada olası bir talep daralmasına yol açması, imalat sanayinin kapasite kullanımına da etki edeceğinden, yeni pazar arayışları arttı. Türk mallarına olan güven ve talep de yeni pazar arayışlarını artıran bir diğer önemli faktör oldu.
DANIŞMANLIK TALEBİ ARTTI
Antalya OSB firmalarının ihracat potansiyelini artırmak amacıyla 2019 yılında kurulan Antalya OSB Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, yaşanan tüm bu gelişmeler nedeniyle yoğun ve tempolu günler geçirmeye başladı. Merkezden aktif danışmanlık hizmeti alan Bölge firması sayısı son 3 ayda iki katına çıkarak 15’e, bugüne kadar hizmet almış toplam firma sayısı ise 47’ye ulaştı. Bölgede faaliyet gösteren 8 ana sektörden özellikle makine, tarım ve gıda sektörlerinde üretim yapan firmalar ihracat faaliyetlerini artırmak, bugüne kadar hiç ihracat yapmamış firmalar da ihracata başlayabilmek için merkezden destek almaya başladı.
HEDEF PAZAR VE MÜŞTERİ BİLGİSİ
Merkez uzmanları danışmanlık talebinde bulunan firmaları analiz edip doğru pazarlar ve bu ülkelerdeki hedef müşterilerini tespit etti. Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Mısır, Tunus, Belçika ve İsrail gibi 26 ülkeden 80 bin 567 hedef müşteri bilgisi sunularak, firmaların nokta atışı ihracat yapmasına önemli bir destek sağladı. Merkez ayrıca bu güne kadar hiç ihracat yapmamış 3 firmayı uluslararası arenaya taşıyarak yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmelerine yardımcı oldu.
POTANSİYEL YENİ PAZARLAR
Antalya OSB DTİM’in Bölge ihracatına pozitif bir dokunuş yaptığını, firmaları ihracat alanında profesyonel lige taşıdığını, doğru verinin ihracattaki karlılığı ve sürdürülebilirliği artırdığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının negatif ekonomik yansımaları bölgemizde faaliyet gösteren sektörlerimizde de hissedilmiştir. Pandemi ile birlikte firmaların mevcut pazarlarındaki ani talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri ihracat faaliyetlerine olumsuz yönde yansımıştır. Merkezimiz bu duruma hızlıca el atmış ve sanayicilerimizi potansiyel yeni pazarlara yönlendirmiştir. Ayrıca bu dönemde sanayicilerimizin ham madde tedarikinde yaşayacağı olası olumsuzlukların üretimi ve ihracatımızı olumsuz etkilememesi için hammadde tedariki yapılabilecek yeni pazarlar ve müşteriler de araştırılıp raporlanmaktadır” dedi.
ANTALYA’NIN HİZMETİNDE
DTİM’in 2 yıllık titiz bir çalışmasının eseri olduğunu belirten Başkan Bahar, “DTİM’in faaliyete geçer geçmez elde ettiği bu başarının kaynağı, doğru temeller üzerine inşa edilmesidir. DTİM, 2 yıl gibi uzun soluklu bir çalışmanın sonucudur. Uzmanlarımız 2 yıl boyunca tüm eğitimleri almakla kalmamış, uluslararası saygınlığa sahip üstatların danışmanlığında gerekli alt yapıyı hazırlayarak, kelimenin tam manasıyla “tam donanımlı” bir şekilde hizmete vermeye başlamıştır. Kapasitesini ve yetkinliğini artırarak yoluna devam eden DTİM, tüm Antalya’nın hizmetindedir. DTİM’den Antalya OSB dışındaki firmalarımız da hizmet alabilir. Amacımız sadece Antalya OSB’nin değil tüm Antalya’nın ihracat potansiyelini artırmaktır ve merkezimiz bu yeterliliğe sahiptir” şeklinde konuştu. Merkezin faaliyetlerinin Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu tarafından yakından takip edildiğini belirten Bahar, elde edilen başarılı sonuçlar nedeniyle Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin’in, OSBÜK İhracatı Geliştirme Komisyonu’na Koordinatör olarak görevlendirildiğini, komisyon çalışmalarındaki yetki ve sorumluluğun kendisine verildiğini, bu sayede ülke ihracatının artmasına da vesile olacaklarını söyledi.
 
 
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