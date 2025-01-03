Hekim ve Sağlık Çalışanlarından İş Bırakma Kararı: Taleplerini Duyuruyorlar

Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları, çalışma koşullarına yönelik sorunların çözülmesi için bir kez daha iş bırakma kararı aldı. 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında Aile Sağlığı Merkezleri'nde, 8 Ocak 2025 tarihinde ise Genel Hastaneler ve Üniversite Hastaneleri'nde hizmet veren sağlık emekçileri, meslek haklarını ve halk sağlığını koruma adına iş bırakacaklarını açıkladı.

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz'ün Açıklamaları

Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, iş bırakma kararının gerekçelerini detaylı bir şekilde açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

Sağlık çalışanları, performans ve cezalandırma baskısı olmadan nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyor.

istiyor. Yoğun iş yükü nedeniyle hastalara yalnızca birkaç dakika ayrılmasının, sağlık hizmetini olumsuz etkilediği vurgulandı.

Hastaların müşteri gibi görülmesine karşı çıkan Polatöz, sağlık hizmetinin insan onuruna yakışır bir şekilde verilmesi gerektiğini belirtti.

karşı çıkan Polatöz, sağlık hizmetinin insan onuruna yakışır bir şekilde verilmesi gerektiğini belirtti. İlaç yazımındaki kısıtlamalar ve rapor ücretlendirmeleri gibi uygulamaların hem sağlık çalışanlarını hem de hastaları mağdur ettiğini ifade etti.

"Halk Sağlığını Koruma Adına Mücadelemiz Sürecek"

Polatöz, aile hekimliği yönetmeliğinin sağlık emek örgütlerinin önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunarak, mevcut yönetmeliği "Eziyet Yönetmeliği" olarak tanımladı. Taleplerinin gerçekleştirilmesiyle sağlık hizmetinin kalitesinin artacağını belirtti.

İş Bırakma Süreci ve Sağlık Hizmetine Etkisi

6-10 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek iş bırakma eylemi, hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde rutin hizmetlerin aksamasına neden olacak. Ancak sağlık çalışanları, halkın desteğiyle bu sorunların çözülmesini ve sağlık sisteminde köklü bir iyileştirme yapılmasını talep ediyor.

Sağlık Emekçilerinin Talepleri

Nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunumu

Hastalara yeterli zaman ayrılabilmesi için çalışma koşullarının düzenlenmesi

Performans baskısı ve cezalandırmaya son verilmesi

Sağlıkta ticaret anlayışının terk edilmesi

Kişisel verilerin hasta mahremiyetine uygun şekilde korunması

Bu iş bırakma eylemiyle sağlık çalışanları, hem kendi özlük hakları hem de toplum sağlığı adına bir kez daha seslerini duyurmayı hedefliyor.