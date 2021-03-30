Bahar mevsiminin yavaş yavaş kendini hissettirmesiyle doğanın tazeliğini evine yansıtmak isteyenler harekete geçiyor. Peki ufak dekoratif değişikliklerle evde bahar havası nasıl yaratılır? Renklerin enerjisinden ilham alarak her daim evleri yenileyen Bella Maison’un Kreatif Direktörü Hatice Tan, küçük dokunuşlarla bahar ruhunu yaşam alanlarına yansıtmanın yollarını açıklıyor.Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte bireylerde evlerine renk ve hareket katma isteği oluşuyor. Bilhassa ev dekorasyonunda her sezon trendlerin değişmesi bu isteği daha da artırıyor. Evlerde bahar havası yaratmak için ilk adımda renklerden destek alınabilir. Enerjisiyle baharın gelişini hatırlatacak mavi, yeşil ve kırmızı gibi sıcak renkler tercih edilerek, evlerin ruhu hızla değiştirilebilir. Ayrıca 2021’in rengi olarak belirlenen ve bulunduğu ortama hızla hareket katan sarı renk kullanılarak kısa sürede yaşam alanlarına enerji ve canlılık getiriyor. Bunun yanı sıra mint yeşili ve pudra gibi pastel tonlarla da, baharın ferah ve aydınlık atmosferi yaşam alanlarına taşınabilir.Bahar denilince akıllara ilk olarak yeni tomurcuklanan bitkiler ve rengarenk mis kokulu çiçekler geliyor. Doğadaki bu hareketlenmeyi evine yansıtmak isteyenler ise yaprak ve çiçek desenlerinin yer aldığı ev tekstili ürünlerine yer verebilir. Hem dekoratif olması hem de kullanıcıya konfor sunması nedeniyle özellikle salon ve yatak odası dekorasyonun olmazsa olmazı haline gelen dekoratif yastıklarla da ev dekorasyonunun havasını hızla değiştirilebilir. Minimal çizgilerden geometrik desenlere, klasik modellerden tropik stile kadar farklı zevklere göre hazırlanan yastıklarla, ev dekorasyonuna ufak ama etkili bir dokunuş yapılabilir. Bununla birlikte evin farklı köşelerine canlı bitki ve çiçekler yerleştirilerek yaşam alanlarındaki bahar atmosferi son derece zenginleştirilebilir. Bu sayede iç mekan havası temizlenmişken, taptaze ve ferah bir ortam sağlanabilir.Evin makyajı olarak adlandırılan dekoratif aksesuarlar istenilen görüntünün elde edilmesi açısından çok büyük etkiye sahip. Evlerde bahar havası katan en önemli aksesuarların başında ise aynalar yer alıyor. Bulunduğu yere derinlik katarak daha geniş gözükmesine yardımcı olan aynalar, yaşam alanlarında aydınlık ve ferahlık yaratıyor. Bununla birlikte evde daha sıcak ve doğal bir görünüm yaratmak için ahşap objelere, hasır sepetlere ve renkli vazolara da yer verilebilir. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise oda kokuları ve kokulu mumlar... Manolyadan lavantaya vanilyadan osmanthusa kadar doğanın etkileyici kokularını evlere taşıyan ürünler, yaydığı enerji ile evlere baharın mis kokusunu ve pozitifliği misafir ediyor. Eşsiz koku içerikleriyle yaşam alanlarının ruhunu yenileyen tasarımlar, özenli ve zarif tasarımı sayesinde dekoratif şıklık da sunuyor.https://www.bellamaison.com/