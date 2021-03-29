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"Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi projesi devam ediyor."

"Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi projesi devam ediyor."
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Isparta Düğün Salonları
"Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi projesi devam ediyor."
Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Enstitü Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan "Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Havuz İşletmelerinin Çevresel Etkisi" projesi devam etmektedir.
Dr. Cafer BULUT tarafından yürütülen; Denizli Tarım İl Müdürlüğü, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ve Çameli Alabalık Üreticiler Birliği ile koordineli olarak gerçekleştirilen projenin arazi ve laboratuvar çalışmaları devam etmektedir.
Bilindiği gibi su ürünleri yetiştiriciliğinin birçok ülkede bir sektör haline gelmesi başta çevre olmak üzere kaynakların paylaşımı ve sürdürülebilir büyüme konularını da ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde su ürünleri sektörünün hızla gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan “alabalık tesislerinin çevresel etkileri” konulu tartışmalar ancak bilimsel veriler yoluyla aydınlatabilir. Zira çok farklı sucul ekosisteme sahip olan ülkemiz sularında, balık yetiştiriciliği ve çevre etkileşiminin bilimsel olarak izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda hazırlanan proje başta havuz yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Denizli ili Çameli ilçesi’nde Kanlıçay Deresi, Isparta ili Aksu ve Çandır Göksu Dereleri üzerinde yer alan tesisler su kalitesi yönünden düzenli olarak izlenmekte, tesislerin dere üzerine olan etkileri araştırılmaktadır.
Bu proje ile Denizli ili Çameli Bölgesi, Isparta ili Aksu ve Çandır Bölgelerindeki karada kurulu gökkuşağı alabalığı üretim tesislerinin çevresel etkileri belirlenecek, bu etkilerin başlıca kaynakları tespit edilerek işletmelerin çıkış suyu yönetimine ilişkin uygulanabilir yönetim önerileri geliştirilecektir.

ISPARTA SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Bir bir veya daha fazla kişi, ağaç, doğa ve su kütlesi görseli olabilir


Bir doğa, ağaç ve su kütlesi görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve su kütlesi görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, su kütlesi, ağaç, doğa ve dağ görseli olabilir

Bir doğa, ağaç ve su kütlesi görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ağaç, doğa ve su kütlesi görseli olabilir

 
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