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​Minik Çınar mesaj gönderdi, Başkan Başdeğirmen yerel yönetimleri anlattı

​Minik Çınar mesaj gönderdi, Başkan Başdeğirmen yerel yönetimleri anlattı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Minik Çınar mesaj gönderdi, Başkan
Başdeğirmen yerel yönetimleri anlattı
 
Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Abdullah Çınar Kayacan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in telefonuna sesli mesaj göndererek ‘yerel yönetimler’ dersini vermesini istedi.  Başkan Başdeğirmen, Çınar’ın bu isteğini kırmayarak, okula ziyarette bulundu, çocuklara yerel yönetimler konusunda bilgi verdi.
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, telefonuna sesli mesajla ulaşan ve yerel yönetimler dersi vermesini isteyen Abdullah Çınar Kayacan isimli öğrenciyi ve arkadaşlarını, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda ziyaret etti. Çocuklara, kitap, satranç takımı ile birlikte sınıf ve okul için top hediye eden Başkan Başdeğirmen, sınıfa da yerel yönetimler konulu bilgilendirmede bulundu, çocukların belediye çalışmaları ve kendisiyle ilgili merak edilen sorulara da yanıt verdi.
Hafız İbrahim Demiralay İlkokuluna gelişinde Okul Müdürü Vejdi Çetiner ve okul yönetimi tarafından karşılanan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ardından Çınar’ın bulunduğu sınıfa geçti. Burada Sınıf Öğretmeni Ümit Güven ve çocuklar tarafından karşılanan Başkan Başdeğirmen’e ziyaretin anısına Çınar tarafından çiçek takdim edildi. Başdeğirmen, bir buket çiçeği çocuklara armağan etti.
Hayat Bilgisi dersinde yerel yönetimler konusunu işleyen çocuklara, yerel yönetimin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, seçim şeklini anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Çınar arkadaşımız bana bir sesli mesaj göndermiş, ‘arkadaşlarımla sizi davet ediyorum, gelir misiniz?’ dedi. Bende ‘bu güzel çocuklarımızın davetine icabet etmekten mutlu olurum’ dedim ve hemen geldim” dedi.
Çocuklara yerel yönetimlerle ilgili bilgilendirmesi öncesinde Covid-19 sürecine değinen ve alınan tedbirlere, bireysel olarak yapılması gereken hususlara ve maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Sizlere bakıyorum, sizler çok dikkatlisiniz. Birbirinizi korumak için çapraz bir şekilde oturmuşsunuz. Sizler tüm kurallara dikkat ediyorsunuz” görüşlerinde bulundu.
2004 yılında Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunu Yaptırma Dernek Başkanı olarak görev alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, okulun Ispartalıların katkılarıyla 6 ay gibi kısa bir sürede yapılmasını sağlamıştı. Vatandaş işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi olan Hafız İbrahim Demiralay İlkokulunda 3.sınıflara Yerel Yönetimler konusunda bilgiler veren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çocukların büyüdüklerinde beraberlik içerisinde memleket hizmetlerinde birlik içerisinde olacaklarını dile getirdi.
Yerel yönetimler denince akla, belediye başkanı, il genel meclisi başkanı,  belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarların geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Bu kişiler yerel yönetimlerde hizmet eden kişilerdir” derken, bunların belirlenmesine yönelik sistem ve seçim yöntemine ilişkin çocuklara bilgiler verdi. 18 yaşına gelen her bireyin oy kullanma hakkı olduğunu ve kendilerini yönetecek kişileri seçtiğini aktaran Başdeğirmen, “18 yaşına geldikten sonra sizlerde seçimlerde oy kullanacaksınız. Kimi takdir ediyorsanız, kimin bu işlerde başarılı olacağını görüyorsanız kendi özgür iradenizle sandıklara gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız” görüşlerinde bulundu.
Yerel yönetimler seçim kurallarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mızda 44 mahallemiz ve muhtarımız var. Muhtarları mahallelerindeki halk seçer. Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliğini de bu 44 mahallede ikamet eden oy kullanma hakkı olan vatandaşlar seçer” derken, il genel meclisi üyeliği ve başkanı seçiminin nasıl olduğuna yönelik de çocuklara bilgiler verdi.
Çocuklar, yerel yönetimler ve belediye hizmetleri ile Başkan Başdeğirmen’e ilişkin merak ettikleri sorularını yöneltti. Başkan Başdeğirmen de, çocukların sorularını samimiyetle cevaplarken, çocukları belediye meclisi toplantısına davet ederek, toplantının işleyişini yerinde görmelerini istedi.
Çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Başkan Başdeğirmen, gözleri ışıl, ışıl parlayan çocukların gelecekte memleketine, ailesine, milletine faydalı meslekler seçeceklerine olan inancını dile getirerek, “Bizim geleceğimiz çocuklarımız” ifadesinde bulunurken, öğretmen ve okul idarecilerinin çocuklara yönelik çok büyük emekler verdiklerini dile getirdi. 
Okul Müdürü Vejdi Çetiner de, okullarının eğitim anlamında iyi bir noktada olduğunu dile getirerek, “Okulumuza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimler konusunda öğrencilerimize bilgiler aktardınız. Öğrencilerimizi aydınlattınız. 2004-2005 eğitim öğretim yılında Okul Yaptırma Yaşatma Derneği Başkanı olarak okulumuzu eğitim-öğretime hazır hale getirdiniz. Şu anda okulumda eğitim-öğretim başarılı bir şekilde devam etmektedir. Okulumuza yönelik yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Isparta’mız adına yapmış olduğunuz çalışmaları da takdirle takip ediyoruz. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Davraz Mahallesi olarak arıtmadan dolayı mevcut kokular vardı, şu anda o kokuda giderildi. Isparta için bu da büyük bir kazanç. ITKM konusunda yoğun bir çalışma var, bitirilmesi noktasındaki gayretlerinizi görüyoruz. Yaptığınız çalışmalardan dolayı bir vatandaş olarak da sizleri tebrik ediyoruz. Ekibinizle Isparta’yı tarayarak, sorunları görerek yerinde ve zamanında çözümler üreterek Isparta’mızı daha da güzelleştirmeye çalışıyorsunuz. Sizlere ve ekibinize sonsuz teşekkürler ediyoruz” görüşlerinde bulundu.
Sınıf Öğretmeni Ümit Güven de, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i okullarında görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, okul ve sınıfı adına teşekkür etti. Güven, “Bizleri onurlandırdınız” dedi.
 
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