Özel Okul Ücretleri Velileri Zorluyor: 1 Milyon TL’yi Aştı

Türkiye'de özel okul fiyatlarındaki artış, velilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okul ücret artışlarına getirdiği yüzde 54,8 zam sınırı birçok kurum tarafından ihlal edildi. Bazı özel okullarda fiyatlar yüzde 100’ü aşan oranlarda arttı. Günümüzde bir çocuğun özel okulda eğitim maliyeti, yıllık 1 milyon TL’yi geçti.

Kreş Ücretleri Dudak Uçuklatıyor

Özellikle kreş fiyatlarındaki ciddi artış, çalışan ebeveynleri zor durumda bırakıyor. Okul öncesi eğitim ücretleri bazı kurumlarda dünyadaki prestijli üniversite fiyatlarını dahi geride bıraktı. Örnekler:

385 bin TL olan okul öncesi ücreti , yüzde 109 artışla 805 bin TL’ye çıktı.

, yüzde 109 artışla çıktı. Bir başka özel okulda, 325 bin TL olan ücret, yüzde 89 artışla 616 bin TL’ye yükseldi.

Sabah, öğle ve ikindi yemekleri dahil olan okul öncesi eğitim programları, yıllık 1 milyon 34 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Uzmanlar, fiyatların 13 Ocak’tan sonra daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

Fazla Ödemeler Geri Alınabilir

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği zam sınırına uymayan özel okullarla karşılaşan veliler, haklarını arayabilir. Bakanlığa bildirilen resmi ücretler ile velilere sunulan rakamlar arasında fark tespit edilmesi durumunda, Tüketici Hakem Heyeti’ne şikayette bulunarak fazla ödenen ücretlerin iadesi talep edilebilir.

Veliler Ne Yapabilir?

Fiyat Kontrolü Yapın: Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı zam sınırına uygunluk kontrol edilmeli. Şikayette Bulunun: Fahiş fiyatlarla karşılaşılması durumunda ilgili kurumlar (MEB, Tüketici Hakem Heyeti) bilgilendirilmeli. Haklarınızı Araştırın: Fazla ödemelerin iadesi için hukuki destek alınabilir.

Bu tablo, Türkiye'deki eğitim sisteminde özel okullara yönelik düzenlemelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.