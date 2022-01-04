Sektörel ihracat raporunun Isparta’ya anlattıkları:

Ziraat ve Tarıma Dayalı Sanayi



Isparta 1-31 Aralık 2021 tarihleri arasında 7 milyon 657 bin dolar değerinde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Ocak-Aralık 2021 tarihleri arasında bu değer 85,5 milyon dolar bandında gerçekleşti.



-Tarıma dayalı sanayiye daha çok yönelim

Isparta meyve sebze mamullerinde ise 1 milyon 578 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Yıllık ihracat ise 14,9 milyon dolar büyüklüğüne erişti.

Su ürünleri ve hayvansal mamullerde yıllık 7,8 milyon dolar ihracat geliri elde edildi. Süs bitkileri ve mamullerinde bu oran 1,4 milyon dolar oldu

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar alanında 6,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Kuru meyve ve mamullerinde bu oran 434 bin dolar oldu.



-Çimento, tekstil, kimyevi maddeler, iklimlendirme sanayi

Isparta Aralık 2021’de 4 milyon 853 bin dolar değerinde çimento cam seramik ve toprak mamulleri ihracatı yaptı. Yıl içinde bu alandaki ihracat büyüklüğü 33,3 milyon dolar değerine yükseldi.

Isparta tekstil ve hammaddelerinde yıl bağlamında 39,5 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. Hazırgiyim ve konfeksiyonda ise yıl değeri 19,6 milyon dolar oldu.

Isparta kimyevi maddeler ve mamullerinde Aralık 2021 tarihinde 4,1 milyon dolar ihracat yaptı. Yıl büyüklüğü ise 35,5 milyon dolar şeklinde hesaplandı.

Isparta iklimlendirme sanayiinde yıl açısından 16,3 milyon dolar ihracat büyüklüğüne erişti.

Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde Isparta’nın Aralık 2021 ihracatı 2,8 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki ihracat değeri ise 32 milyon 141 bin 13 dolar oldu.

Isparta’nın sektörel ihracat raporu şu şekilde:



Sektör Ara.’21 Oca.-Ara.’21



Yaş Meyve ve Sebze 7.657,60 85.543,85

Çimento Cam Seramik ve Toprak 4.853,19 33.340,27

Madencilik Ürünleri 4.717,79 67.682,19

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 4.123,55 35.516,23

Tekstil ve Hammaddeleri 3.185,81 39.567,74

Mobilya, Kâğıt ve Orman 2.859,41 32.141,13

Meyve Sebze Mamulleri 1.578,69 14.997,19

Halı 1.495,92 20.330,02

İklimlendirme Sanayii 1.302,18 16.351,46

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 1.134,98 7.837,17

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 1.012,35 6.547,35

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 839,47 19.677,98

Makine ve Aksamları 454,60 51.563,37

Süs Bitkileri ve Mamulleri 350,08 1.437,31

Demir ve Demir Dışı Metaller 228,90 3.450,66

Kuru Meyve ve Mamulleri 86,48 434,87

Elektrik ve Elektronik 34,98 233,37

Diğer Sanayi Ürünleri 27,60 138,86

Otomotiv Endüstrisi 18,05 254,71

Deri ve Deri Mamulleri 10,34 58,36

Çelik 6,76 1.989,85

Savunma ve Havacılık Sanayii - 1.084,39

Fındık ve Mamulleri - 19,78

Zeytin ve Zeytinyağı - 5,50

Mücevher - 0,51



Toplam 35.978,73 440.204,12

