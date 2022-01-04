En yüksek ihracat Amerika’ya yapıldı

Isparta Aralık 2021’de en yüksek ihracatı 5 milyon dolar değer ile Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gerçekleştirdi. 1 Ocak-31 Aralık 2021’de ABD’ye yapılan ihracat ise 47,2 milyon dolar büyüklüğüne erişti.



-100’den fazla ülkeye ihracat yapıldı

Isparta 2021 yılı içerisinde 440.204,12 dolar ihracatı yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirdi. Hacim olarak en yüksek ihracat ise ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Özbekistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirildi.



-Hindistan’a 5 milyon dolar ihracat

Isparta Fransa’ya 2,6 milyon; Almanya’ya 1,7 milyon; Rusya’ya 1,4 milyon değerinde ihracat yaptı. Son dönemde ihracatta yüksek değere ulaşan ülkelerden biri de Hindistan oldu. Zira Isparta Aralık 2021’de Hindistan’a 5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



Ülke Ara.’21 Oca.’- Ara.’21



ABD 5.078,91 47.200,68

HİNDİSTAN 5.064,84 24.246,67

ANTALYA SB. 3.959,87 34.248,06

FRANSA 2.666,89 26.987,39

BİRLEŞİK KRALLIK 1.900,34 22.000,44

ÇİN 1.759,37 39.012,28

ALMANYA 1.715,46 43.893,29

ÖZBEKİSTAN 1.439,74 59.876,35

RUSYA FEDERASYONU 1.434,93 11.022,36

İTALYA 752,21 13.664,15

İSPANYA 744,00 19.133,56

BREZİLYA 558,83 1.982,81

ROMANYA 504,96 5.101,25

KANADA 449,87 2.062,52

AVUSTRALYA 374,24 3.255,33

AZERBAYCAN 371,11 3.659,25

İSVEÇ 348,18 4.898,25

İSRAİL 322,13 3.062,43

AVUSTURYA 304,41 8.792,52

JAPONYA 280,85 1.024,70

BULGARİSTAN 276,35 4.835,28

KOSOVA 246,70 3.182,04

YENİ ZELANDA 233,98 2.614,23

LİBYA 214,11 858,23

MACARİSTAN 209,78 1.730,55

GÜNEY AFRİKA C. 209,12 1.748,74

TÜRKMENİSTAN 206,67 3.997,74

PORTEKİZ 196,89 3.608,94

GÜRCİSTAN 190,93 1.595,70

BELARUS 184,00 256,85

SURİYE 163,15 886,14

KAZAKİSTAN 151,54 859,63

KKTC. 148,83 1.295,57

DANİMARKA 147,80 1.502,66

İSVİÇRE 123,83 1.751,14

HOLLANDA 116,98 1.279,66

IRAK 115,33 1.219,30

UKRAYNA 101,99 586,57

ENDONEZYA 99,85 480,14

BELÇİKA 95,57 1.132,75



Toplam 35.978,73 440.204,12