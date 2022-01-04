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Isparta Haber: En yüksek ihracat Amerika’ya yapıldı

Isparta Haber: En yüksek ihracat Amerika’ya yapıldı
TÜRKİYE
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En yüksek ihracat Amerika’ya yapıldı
Isparta Aralık 2021’de en yüksek ihracatı 5 milyon dolar değer ile Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gerçekleştirdi. 1 Ocak-31 Aralık 2021’de ABD’ye yapılan ihracat ise 47,2 milyon dolar büyüklüğüne erişti.
 
-100’den fazla ülkeye ihracat yapıldı
Isparta 2021 yılı içerisinde 440.204,12 dolar ihracatı yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirdi. Hacim olarak en yüksek ihracat ise ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya, Özbekistan ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirildi.
 
-Hindistan’a 5 milyon dolar ihracat
Isparta Fransa’ya 2,6 milyon; Almanya’ya 1,7 milyon; Rusya’ya 1,4 milyon değerinde ihracat yaptı. Son dönemde ihracatta yüksek değere ulaşan ülkelerden biri de Hindistan oldu. Zira Isparta Aralık 2021’de Hindistan’a 5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.
 
Ülke                                     Ara.’21                 Oca.’- Ara.’21
 
ABD                                       5.078,91               47.200,68
HİNDİSTAN                        5.064,84               24.246,67
ANTALYA SB.                     3.959,87               34.248,06
FRANSA                              2.666,89               26.987,39
BİRLEŞİK KRALLIK            1.900,34               22.000,44
ÇİN                                        1.759,37               39.012,28
ALMANYA                          1.715,46               43.893,29
ÖZBEKİSTAN                     1.439,74               59.876,35
RUSYA FEDERASYONU  1.434,93               11.022,36
İTALYA                                 752,21                  13.664,15
İSPANYA                             744,00                  19.133,56
BREZİLYA                            558,83                  1.982,81
ROMANYA                         504,96                  5.101,25
KANADA                             449,87                  2.062,52
AVUSTRALYA                    374,24                   3.255,33
AZERBAYCAN                    371,11                  3.659,25
İSVEÇ                                   348,18                  4.898,25
İSRAİL                                  322,13                  3.062,43
AVUSTURYA                      304,41                   8.792,52
JAPONYA                            280,85                  1.024,70
BULGARİSTAN                  276,35                  4.835,28
KOSOVA                             246,70                  3.182,04
YENİ ZELANDA                  233,98                  2.614,23
LİBYA                                    214,11                  858,23
MACARİSTAN                   209,78                  1.730,55
GÜNEY AFRİKA C.           209,12                  1.748,74
TÜRKMENİSTAN              206,67                  3.997,74
PORTEKİZ                           196,89                  3.608,94
GÜRCİSTAN                       190,93                  1.595,70
BELARUS                             184,00                   256,85
SURİYE                                 163,15                  886,14
KAZAKİSTAN                     151,54                  859,63
KKTC.                                   148,83                  1.295,57
DANİMARKA                     147,80                   1.502,66
İSVİÇRE                                               123,83                  1.751,14
HOLLANDA                        116,98                  1.279,66
IRAK                                     115,33                  1.219,30
UKRAYNA                           101,99                  586,57
ENDONEZYA                      99,85                     480,14
BELÇİKA                              95,57                     1.132,75
 
Toplam                                               35.978,73            440.204,12
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