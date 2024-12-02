Zayıflamak isteyenlerden yoğun talep görüyor: Türkiye'de yetişiyor

Hatay'da Türkiye'nin En Acı Biberi İçin Hasat Geri Sayımı Başladı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2 bin 347 dekarda üretilen ve 50 bin scoville acılık değeriyle "Türkiye'nin en acı biberi" olarak bilinen Samandağ biberinde hasat dönemi için geri sayım başladı. Bu özel biber, yalnızca lezzetiyle değil, zayıflatma özellikleriyle de dikkat çekiyor ve her geçen gün artan bir talep görüyor.

Zayıflamak İçin Kilo Kilo Alınıyor

Samandağ biberinin üreticisi Güney Saknılı, yaklaşık 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirterek, bu biberin yetiştirilmesinin incelik gerektirdiğini söyledi. Saknılı, "Hastalık ve zararlılara karşı toprağımızı iyice dezenfekte ediyoruz. Bitkinin ihtiyaç duyduğu besin ve mineralleri damlama sistemiyle veriyoruz. Ayrıca seranın etrafına ince sineklik örüp, zararlıları engellemek için cezbedici tuzaklar asıyoruz" dedi.

Saknılı, biberlerin hasat dönemine yaklaşırken kırmızı ve yeşil olanları ayırıp ambalajladıktan sonra tüccara teslim ettiklerini, özellikle son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gelen talebin arttığını belirtti. Samandağ biberinin özellikle zayıflamaya etkisi nedeniyle büyük bir ilgi gördüğünü vurgulayan Saknılı, hasat döneminin Şubat ve Mart aylarına yayılacağını ifade etti.

Samandağ Biberinin Faydaları

Diyetisyen İzem Zekiye Tum, Samandağ biberinin sağlığa olan faydalarını şöyle sıraladı: "Samandağ biberinin yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığa iyi gelir ve tok kalmamızı sağlar. Antioksidan içeriği ile kalp hastalıkları ve kanser türlerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Ayrıca, C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur."

Ayrıca, A vitamini içeriği ile göz sağlığını koruyan Samandağ biberi, kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelir. Kapsaisin maddesi sayesinde vücutta endorfin salgılanmasını teşvik ederek ağrı hissini azaltır, migren ve kas ağrılarına iyi gelir. Ciltteki sarkma ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur ve yaşlanmayı geciktirir.

Metabolizmayı Hızlandırır, Zayıflatmaya Yardımcı Olur

Samandağ biberi, metabolizmayı hızlandırarak zayıflamaya yardımcı olur. Taze olarak salatalarda, zeytinyağlılarda, mezelerde veya kuru pul biber formunda kullanılabilir. Ancak, ülser ve hemoroid rahatsızlığı olan kişilere önerilmez. Samandağ biberi, uygun miktarda tüketildiğinde vücuda birçok fayda sağlar ve sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olabilir.

Sonuç olarak, Samandağ biberi sadece lezzetli ve acı bir baharat değil, aynı zamanda sağlık için faydalı bir besindir. Zayıflamak isteyenler, bu biberi diyetlerine ekleyerek hem sağlıklı hem de lezzetli bir şekilde kilo verebilirler.