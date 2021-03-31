PANDEMİDE TÜRKİYE'DEN ÇIKAN BİR DÜNYA MARKASI

6 kıta, 34 ülkeden 5.500 tekil kurumsal izleyicinin katıldığı, 73 oturum ve 137 konuşmacı ile tamamlanan Global HR Summit & Exhibition 2021, Türkiye'den toplantı sektöründe çıkan bir dünya markası oldu.



25-28 MART'TA 137 YILDIZ KONUŞMACI İLE İŞ DÜNYASININ VE HR SEKTÖRÜNÜN KALBİ GLOBAL HR SUMMIT & EXHIBITION 2021'de attı.

çalışma hayatında fark yaratan en önemli unsurun "insan" olduğunun bilinci ile 25-28 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'nin globale açılan, en geniş katılımlı, en fazla oturumlu ve konuşmacılı, içerik olarak en kapsamlı İnsan Kaynakları Zirvesi ve Fuarı, KREA Grubu'nun alanında 2020 Dünya Birincisi, lider Toplantı Yönetimi ve Etkinlik şirketi



6 kıta, 32 ülkeden 5.500 tekil kurumsal izleyicinin katıldığı, 73 oturum ve 137 konuşmacı ile tamamlanan Global HR Summit & Exhibition, Türkiye'den çıkan bir dünya markası oldu.



Teması "Geleceğin Çalışma Hayatı" olan Zirve'nin Açılışını Dünyanın En Büyük İnsan Yönetimi Derneği SHRM'ün Başkanı ve CEO'su Johnny C. Taylor Amerika'dan "Canlı Bağlantı" ile yaptı.



Akbank, Coca Cola İçecek, Unilever ana sponsorluğunda, BMW Borusan Otomotiv resmi sponsorluğunda, Migros ve Macrocenter resmi sürdürülebilirlik sponsorluğunda, SAP resmi teknoloji sponsorluğunda, Mext dijital dönüşüm sponsorluğunda, Han Space ve Nurus geleceğin ofisi sponsorluğunda gerçekleşen Zirve'ye; dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den CEO'ların, Yönetim Kurulu Başkanları, üst düzey yöneticiler, tüm HR Sektörü lider, çalışan ve paydaşların, akademisyenler, ve fikir önderleri akın etti. İçeriklerinin farklı olması ile dikkat çeken Zirve, alışılandan çok farklı bir dijital bir platform üzerinde gerçekleştirildi. Bu platformun tüm alt yapısını KREA Digital sağladı. Pandemi dönemindeolduğunun bilinci ile 25-28 Mart 2021 tarihlerinde Türkiye'nin globale açılan, en geniş katılımlı, en fazla oturumlu ve konuşmacılı, içerik olarak en kapsamlı İnsan Kaynakları Zirvesi ve Fuarı, KREA Grubu'nun alanında 2020 Dünya Birincisi, lider Toplantı Yönetimi ve Etkinlik şirketi KREA M.I.C.E. organizasyonuyla düzenlendi.ile tamamlanan Global HR Summit & Exhibition, Türkiye'den çıkan bir dünya markası oldu.Teması "Geleceğin Çalışma Hayatı" olan Zirve'nin Açılışını Dünyanın En Büyük İnsan Yönetimi Derneği SHRM'ün Başkanı ve CEO'su Johnny C. Taylor Amerika'dan "Canlı Bağlantı" ile yaptı.ana sponsorluğunda, BMW Borusan Otomotiv resmi sponsorluğunda, Migros ve Macrocenter resmi sürdürülebilirlik sponsorluğunda, SAP resmi teknoloji sponsorluğunda, Mext dijital dönüşüm sponsorluğunda, Han Space ve Nurus geleceğin ofisi sponsorluğunda gerçekleşen Zirve'ye; dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'den CEO'ların, Yönetim Kurulu Başkanları, üst düzey yöneticiler, tüm HR Sektörü lider, çalışan ve paydaşların, akademisyenler, ve fikir önderleri akın etti. İçeriklerinin farklı olması ile dikkat çeken Zirve, alışılandan çok farklı birüzerinde gerçekleştirildi. Bu platformun tüm

Geniş bir yelpazede; uluslararası vizyonu, liderlerinden yaşanmış başarı hikayeleri ve yaşanmışlıkların buluştuğu, Türkiye'nin ve bölgenin en geniş kapsamlı ve en kritik konularının detaylı olarak işlendiği zirvede amaçlandığı üzere; insan yönetimi sektörünün ve gelecekteki iş hayatının kapıları katılımcılar için açıldı.

Breath Hub, KPMG, Multinet Up, Novartis, Quick Sigorta, sahibinden.com, Securitas, Sodexo oturum sponsorluğunda gerçekleşen, uluslararası arenada başarıları ile konuşulan fikir liderlerinin konuşmacı olduğu zirvede, yeni teknolojilerin çalışma hayatına getirebileceği açılımlar ve iş hayatının pandemi gerçeği ile evrildiği tüm noktalara; çalışma hayatının geleceği, CEO'ların HR ajandası, iş hayatında anlam, yeni trendler, Türkiye'den ve dünyadan başarı hikayeleri, yapay zeka, dijital HR, sürdürülebilirlik, kurumsal iyilik, yeni normalde kritik başarı faktörleri, Z kuşağı, motivasyon, çeşitlilik, geleceğin iş hukuku gibi birçok kilit konuya yer verildi.

HR dünyasının etkili ismi

Michigan Üniversitesi, Ross School of Business Profesörü

Dave Ulrich, "İşveren Markası" konseptinin

yaratıcısı, M&A Danışmanı

Simon Barrow

ve Nasa Teknoloji ve Entegrasyon Başkanı Omar Hatamleh, 140'ın üzerinde ülkede 300.000'den fazla üyeyi temsil eden, en büyük İnsan Kaynakları endüstrisi meslek birliği olan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği -

SHRM Başkanı ve CEO'su Johnny C. Taylor,

Jr, Singapore Management University Lee Kong Chian School of Business Professorü

Annie Koh, HR Certification Institute CEO'su Amy Schabacker Dufrane, World Employment Confederation Başkanı Bettina Schaller,

liderlik kulvarında konusunda Amerika'nın en etkili isimlerinden

Colombia Üniversitesi Dekanı Jason Wingard, Amazon'daki en çok satan kitapların yazarı Arthur Carmazzi, Motivasyon ve şefkatli liderlik

konusunda

çığır açan ünlü konuşmacı ve yazar Chester Elton,

Psikolog, Yazar ve Pozitif

Değişim Gurusu Sarah Lewis,

August Leadership Ortağı ve "Çeşitlilik" konusunda dünyanın

en etkili 10 kadınından biri Ümran Beba, "Hollywood yıldızlarının Motivasyon Ustası "

lakabıyla dünyanın dört bir yanındaki insanlar için bir

düşünce lideri olan Shaman Durek,

Yaratıcılık ve Değişim Alanında Uluslararası Konuşmacı

Cyriel Kortleven,

dünyaca ünlü İç İletişim ve Çalışan Bağlılığı Uzmanı

Dr. Kevin Ruck, Engage & Grow Indonesia CEO'su Marvin Suwarso,

Headway Coaching Group Kurucusu ve CEO'su

Alex Khrapov,

Manulife Asya Küresel Öğrenme Direktörü Joy Jinghui Xu gibi global ölçekte insan kaynakları konusunda ses getiren isimlerin konuşmacı olduğu zirvede; yerli ve yabancı birbirinden değerli konuşmacılar işin ve insan kaynaklarının geleceğini ele aldı.

Extremetechnic, Hillside Cityclub, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Justwork, Kentvizyon, Paynet destek sponsorluğunda; KREA Digital omnichannel pazarlama sponsorluğunda, Posta medya sponsorluğu ve Sistem9 dijital medya sponsorluğunda gerçekleşen zirve ile ilgili detaylı bilgi için:

Yepyeni bir konsept ve yıldız konuşmacılarla, zirvenin ikincisinin önümüzdeki yıl 24-27 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirileceği, Zirve Başkanı ve KREA M.I.C.E Kurucusu Seda Mızraklı Ferik tarafından açıklandı.

ALTIN LİDER ÖDÜLLERİ

Zirvede kapsamında ilk kez düzenlenecek "Altın Lider Ödülleri" ile

2020'nin en başarılı CEO'su ve en başarılı CHRO'su seçilecek.

İş dünyasına dahil her kademeden çalışanın oylarıyla belirlenen isimlere, 28 Mayıs 2021'de düzenlenecek organizasyonla ödülleri takdim edilecek. Oy vermek için:

Sorularınız ve ayrıntılı bilgi için: 0555 610 13 05https://globalhrsummit.orghttps://globalhrsummit.org/voting.html