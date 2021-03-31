Aydın İli Buharkent İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ’un Babası Ramazan Karatuğ’un Barla Köyündeki cenaze törenine katılan İl Müftüsü Bayram Şahin cenaze merasiminde tilavet olunan Kur’an-ı Kerim’den sonra dua ederek taziyelerini iletti.İl Müftüsü Şahin, Eğirdir İlçe Müftülüğüne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Göreve yeni başlayan Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu ve Şube Müdürü Dr. Halil İbrahim Akkuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İl Müftüsü, Eğirdir’in hem coğrafi hem de sosyo-kültürel açıdan farklı güzellikleri barındıran önemli bir yer olduğunu belirterek kendilerine görevlerinde başarılar diledi.Barla Yatılı Kız Kur’an Kursuna da ziyaret gerçekleştiren Şahin, kursun durumu ve öğrenciler hakkında bilgi aldıktan sonra öğrencilerle bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetinde hafızlığın önemine işaret eden İl Müftüsü öğrencilerin büyük ve kutsal bir göreve talip olduklarını, Kur’an’a hizmet edenlerin, Allah’ın dinine yardım edenlerin Allah tarafından yalnız bırakılmayacağını ve korunacağını ifade etti. Öğrencilere ve yönetime her türlü destekle yanlarında olduğunu belirten Şahin, başarılar ve kolaylıklar dileyerek kurstan ayrıldı.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ