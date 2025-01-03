Araç Sahiplerine Zam Şoku: Tescil Ücretlerine Yüzde 43,93 Oranında Artış

2025 yılı itibarıyla sıfır ve ikinci el otomobil sahiplerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda araç tescil ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapıldı.

Yeni Ücretler Belli Oldu

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife şu şekilde:

Sıfır otomobil tescil ücreti : 1.138 TL’den 1.633 TL ’ye çıkarıldı.

: 1.138 TL’den ’ye çıkarıldı. İkinci el otomobil tescil ücreti: 1.489 TL’den 2.139 TL’ye yükseldi.

Zamlar, Asgari Ücret Artışını Geride Bıraktı

2024 asgari ücretine oranla yüzde 30 zam yapılan yeni asgari ücret, araç tescil ücretlerindeki yüzde 43,93’lük artışın gerisinde kaldı. Bu durum, araç almayı düşünen vatandaşları daha fazla maliyetle karşı karşıya bırakıyor.

Hangi Tarihten İtibaren Geçerli?

Sıfır otomobiller için belirlenen yeni tescil ücreti 1 Ocak 2025’te devreye girecek. Ancak ikinci el otomobillerdeki tescil ücreti artışı bugünden itibaren uygulanmaya başladı.

Araç sahipleri, yeni tarifeyle birlikte yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalacak. Bu düzenleme, özellikle ikinci el piyasasında hareketliliğin artmasını bekleyen vatandaşlar için büyük bir şok oldu.