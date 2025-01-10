Alkollü İçkilerde Zam Şoku: Yeni Fiyatlar Açıklandı

Alkollü içkilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının ardından zam furyası hız kesmeden devam ediyor. Asgari ücret henüz ceplere girmeden birçok sektörde olduğu gibi alkollü içkilerde de fiyat artışları yaşanıyor.

Son olarak Efes ağır alkol grubu, Tuborg bira grubu ve Beylerbeyi rakı grubu, ürünlerine zam yaptıklarını duyurdu. Bu zamlar, daha önce fiyat artışı yapan Efes Pilsen bira grubu, Pernod Ricard Turkey, Yasmin grubu ve Mey grubu gibi diğer üreticilerin ardından geldi.

ÖTV Artışı Fiyatlara Yansıyor

ÖTV’nin artışı, özellikle alkollü içkilerde tüketiciye yansıyan en büyük maliyet unsuru olmaya devam ediyor. Bu durum, bira ve rakı gruplarındaki fiyat artışlarının kaçınılmaz olmasına neden oluyor. Tüketiciler, zam furyasının diğer ürünlere de sıçrayıp sıçramayacağı konusunda endişeli.

Alkollü İçkilerde Daha Fazla Artış Bekleniyor mu?

Ekonomik dalgalanmalar ve ÖTV oranlarındaki düzenlemeler, alkollü içki fiyatlarının gelecekte de artmaya devam edeceğine dair güçlü sinyaller veriyor. Tüketiciler ise artan fiyatlar karşısında bütçelerini nasıl dengeleyeceklerini düşünmeye başladı.

Yeni fiyatlarla ilgili detaylar ve zam oranlarının etkileri önümüzdeki günlerde daha fazla netlik kazanacak gibi görünüyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.









ÖTV ORANI ARTIRILMIŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz hafta aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralıkta yüzde 1,03 oranında, yıllık bazda ise yüzde 44,38 oranında arttı.

Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.



