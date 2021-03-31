İlçemizde Kütüphaneler Haftası münasebeti ile çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, İlçe Kütüphane Müdürü Burcu Çolakerol Sorkuncak İlkokulu-Ortaokulunu ziyaret ettiler. Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammet Ali Ertürk, Okul İdareci ve karşılama heyeti Kaymakam Çelik’i okul önünde karşıladılar.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerimize kitap hediye eden Kaymakam ÇELİK maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak okul kütüphanesini ziyaret ettikten sonra Sorkuncak Köyünden ayrıldı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)