Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye para cezası

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye para cezası verildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde denetim yapan polis ekibi, Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 3 kişiyi gördü.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerin izin belgelerinin olmaması üzerine 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Akdere Caddesi'nde de kısıtlamaya uymayan bir kişi yakalandı.

Polis, vatandaşları işlemler için emniyete götürürken, yakınları o anları görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişiye toplam 12 bin 600 lira ceza verildi.

