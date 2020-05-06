Kahramanmaraşlı şair-yazar Yasin Mortaş'a ödül

Ümraniye Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlediği 16. Geleneksel Hikaye ve Şiir Yarışmaları'nda Kahramanmaraşlı şair-yazar Yasin Mortaş, şiir dalında Türkiye birincisi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında internet üzerinden şiir kategorisinde yarışmaya katılan Mortaş, jüri değerlendirmelerinin ardından "serbest" konulu 16. Geleneksel Şiir Yarışmasının şampiyonu ilan edildi.

Yasin Mortaş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden katılımcının olduğu yarışmanın, sanat ve edebiyat dünyasında marka haline geldiğini belirtti.

Yarışmadan dolayı Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür eden Mortaş, "Kanayan yaralarımızı anlatmaya çalıştığım bir şiirle katılmak istedim. Bu ödülü şiirin baş şehri Kahramanmaraş'a getirmek ayrı bir gurur ve anlam. Değerli jüri üyeleri 'Kan Çerağı' adlı şiirimi birinciliğe layık görüp teveccüh etmişler, teşekkür ederim." dedi.

