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Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (1)

Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (1)
TÜRKİYE
G.Tarihi: 06.05.2020 18:56
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Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (1)
- TFF Başkanı Nihat Özdemir:
"Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık"
- "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek"
- "Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz"
- "İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık." dedi.

Nihat Özdemir, TFF'nin yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlık tarihinde zorlu bir dönemin yaşandığını belirten Özdemir, "Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını, bütün dünyayı sardı ve 5 ay geçmesine rağmen etkisini hala sürdürüyor. Bu süreci birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde salgına karşı her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek bir mücadele gösterdiğini dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Salgınla savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Ancak tedbirlerden hiç vazgeçmeden, mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi. Devletimizin aldığı kararlarla sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçlarımızı seyircisiz oynattık, ilk ölümlü vakalar sonrasında da liglerimizi erteledik. Allah'a şükürler olsun ki o dönemde sahalarımızda virüs çıkmadı. Şimdi 1,5 ay gibi bir zaman geçti. Futbol ailesi olarak hem dayanışma hem önlemler konusunda gerekli tüm adımları attık."
Nihat Özdemir, TFF olarak virüse karşı verilen kararlı mücadelede önemli bir yol aldıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devletimizin kararlarına harfiyen uyduğumuz gibi futbola dönüş için Sağlık Kurulumuz çok önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri içeren bir protokol hazırlandı. Bunun birinci kısmını kamuoyu ile paylaştık, müsabaka evresini de en kısa sürede kulüplerimize ve kamuoyuna duyuracağız. Bugüne dek en sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması yönünde çaba gösterdik. 'Önce sağlık' anlayışımızdan hiç vazgeçmedik. Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile toplantılar yaptıklarını ve Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerinin fikirlerini aldıklarını hatırlatan Özdemir, "Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu başta devletimizin tüm kurumları ile istişare içinde süreci değerlendirdik. UEFA ve FIFA ile görüşmeler yaptık. Gerekli düzenlemeleri yaptık. En son Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine bizleri kabul ettiği, değerli bilgilerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Sayın Koca, gerçekten zor bir görevi başarıyla yürütüyor, verdiği mücadele ve duruşu ile hepimize örnek oldu. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.
 
- "Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik"
 
Nihat Özdemir, TFF yönetimi olarak bugün bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hazırladığı Normalleşme Planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Görevimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzu biliyoruz. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolarımız da bulunmakla birlikte ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerimizi 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Özdemir, aldıkları karar çerçevesinde liglerin belirledikleri takvimde oynanması için Sağlık Bakanlığına müracaat edeceklerini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Sağlık Bakanlığımız da konuyu bugüne kadar değerli çalışmalara imza atan Bilim Kurulumuza havale edecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, beraber yapacakları çalışmalar sonrasında müsabakaların nasıl ve hangi şartlarda oynanacağına karar verecek. Bu süreçte Bilim Kurulunun Sağlık Kurulumuzla beraber yapacağı değerlendirmeleri de içeren sürecin sonunda ortaya çıkacak esasları tüm kulüplerimize bildireceğiz. Bilim Kurulumuz bu çalışmalarını yürütürken biz de Futbol Federasyonu olarak Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerimizdeki kulüplerimizi temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı ve dernekleri ile görüşmeler yapmaya başlayacağız. Tüm istişarelerimizi yapıp Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun maçların nasıl oynanacağına dair kararı çerçevesinde ligleri başlatacağız. Devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle sezonu tamamlamayı hedefliyoruz."
Antrenmanlarına başlayan takımların da bu sürede hazır hale geleceğine inandığını anlatan Özdemir, "Hiçbir şeyin eskisi olmayacağını biliyoruz ama yeni dönemi de fırsata çevirmek istiyoruz. Bu nedenle, sağduyu içerisinde kararlara saygı duyarak, bireysel ve toplumsal tüm sorumluluklarımızı yerine getirerek bunu başaracağımızdan eminiz. İnşallah liglerimizi en güzel şekilde temmuz ayı sonunda tamamlayacağız, kupalarımızı sahada vereceğiz ve ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ülkemize yakışır şekilde ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız. Aldığımız kararlarımızın ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağımızı belirterek hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
(Sürecek)
 
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