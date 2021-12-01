ISUBÜ TIBBİ SÜLÜK HAKKINDA BİLGİ ALDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Fakültesi Su ürünleri Temel Fakültesi sülük yetiştiriciliği ve alternatif hakkında bilgi aldıAtabey ilçemizde farklı iş kolları oluşturmaya yönelik halk eğitimi merkezi müdürlüğünce açılması planlanan Ekolojik Tarım ve Bilimsel Araştırmalar Atölyesi kursları için Kaymakam Yunus Emre Akpınar, beraberinde SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Yusuf Bilen'le birlikte Isparta Uygulamalı Bilimler Fakültesi Su ürünleri Temel Fakültesi dekan Yardımcısı Dr. Mustafa Ceylan ziyaret edilerek sülük yetiştiriciliği ve alternatif tıpta sülük kullanımı hakkında bilgi alindi.