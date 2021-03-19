Hem Yarıştılar Hem Öğrendiler

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğünce üniversitemiz birimlerinde şoför olarak görev yapan personele yönelik “Trafikte Saygı ve Güvenli Sürüş” konulu hizmetiçi eğitim düzenlendi.Üç grup halinde Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde “Trafikte Saygı ve Güvenli Sürüş” ile “Etkili İletişim ve Beden Dili” konularında bilgiler verildi. Daha sonra 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanında “SDÜ’nün En İyi Park Yapan Şoförü” yarışması yapıldı.SDÜ