Oryantiring İl Temsilciliği, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşecek oryantiring yarışmaları Eğirdir Yeşilada’da gerçekleşecek.Türkiye Oryantiring Federasyonu Isparta İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve Eğirdir Yeşilada’da gerçekleşecek ‘Bahara Merhaba Oryantiring Yarışması’ münasebeti ile istişare toplantısı gerçekleşti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret eden Isparta Gençlik Spor Şube Müdürü Ahmet Taşdemir, Eğirdir Gençlik Spor Müdürü Yaşar Çetin, Isparta Oryantiring İl Temsilcisi Hümeyra Akkoç, Oryantiring Haritacı Aykut İşçi, Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Metin, Eğirdir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Eşref Çatal yarışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundular. Koronavirüs tedbirleri ile yapılacak yarışmalarda her türlü önlem alınacak.Eğirdir’in evsahipliği yapacağı yarışlar 28 Mart 2021 tarihinde saat 11.00’de start alacak. Toplanma saati ise 10.30 olarak belirlendi. 7-90 yaş arası sporcular yarışmalarda yer alabilecek. Kategoriler ve kayıtlarla ilgili bilgiler için ispartaoryantiring sayfasından bilgi alabilirsiniz. İletişim : Hümeyra Akkoç : 0534 653 43 72(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)