*EĞİRDİR’DE TOKİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.

İlçemizde yapılacak olan TOKİ evleri için geri sayım başladı. İhaleyi alan Deniz Yapı firması yetkililerinden Genel Müdürü Ufuk Taner Özkurt, Satınalma Müdürü İsmail Memiş bugün Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret ederek bilgi paylaşımında bulundular.İlçemiz Konyabucağı Mahallesinde 8 Blok 2+1, 5 Blok 3+1 ve 1 ticarethane olarak gerçekleşecek olan inşaatta 142 daire olacak. 15 ay sürecek inşaat yapımı için sözleşme ise önümüzdeki hafta imzalanıyor.İhalesi tamamlanan, planlı, depreme dayanıklı toplu konutlar için artık geriye sayım başladı. Firma yetkilileri Eğirdir TOKİ konutlarının 450 günde teslim edileceğini duyurdular.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök TOKİ konutlarının Eğirdir’e gelmesine vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Isparta Milletvekillerimiz Süreyya Sadi Bilgiç’e, Recep Özel’e, Mehmet Uğur Gökgöz’e, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Eğirdir Belediyemiz teknik personellerine ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)