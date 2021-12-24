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Isparta'da Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğrencilerine Termessos'ta Uygulamalı Eğitim

Isparta'da Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğrencilerine Termessos'ta Uygulamalı Eğitim
TÜRKİYE
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Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğrencileri, Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı’na Uygulama Gezisi Düzenledi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Öğrencilerine yönelik, Korunan Alanlar Yönetimi dersi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkına; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü kapsamında yürütülen  “Milli Park İle Randevum Var” Projesi kapsamında uygulama gezisi düzenlendi. 
Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Ersan Berberoğlu tarafından etkinlik boyunca Milli Parkın tanıtımı, biyoçeşitlilik, Termessos Antik Kenti ve Milli Park fonksiyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. Milli Parkta ilk olarak yaban keçisi gözlemi ardından tabiat yürüyüşü, botanik tur güzergâhlarında bulunan türler hakkında bilgilendirme, kuş gözlemi faaliyetleri yapıldı.  Tabiat turu tamamlandıktan sonra ziyaretçi tanıtım merkezinde görevli Av Koruma Memuru İnci Güleş tarafından Milli Park ile ilgili sunum yaparak ziyaretçi tanıtım merkezinde bulunan tahnitlerin tanıtımı yapıldı. Sonrasında interaktif oyunlar oynandı. Etkinliğin sonunda Şube Müdürü ve tüm personel ile veda teşekkür konuşması yapılarak anı defteri yazılıp gezi sonlandırıldı.
Uygulama gezisinin ikinci gününde öğrenciler, Antalya Kültür turu yaptı. Bu tur kapsamında; Atatürk Parkı, Yivliminare Camii ve Antalya Kaleiçi ziyaret edilerek gezi sonlandırıldı.
 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 
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