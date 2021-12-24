SAREM’DEN KAZAK VETERİNER HEKİME EĞİTİM

Uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden gelen doktora öğrencisi Salika Berdiakhmetkyzy’ya Enstitü müdürlüğümüz Su Ürünleri Sağlığı Başkanı Veteriner hekim Tuncay Vural tarafından “balıkların genel, parazitolojik ve post mortem muayenesi, bakteriyolojik ekim” konularında bir günlük uygulamalı eğitim gerçekleştirildi. Balık parazitleri üzerine çalışmayı planlayan doktora öğrencisin memnun kaldığını bildirdi.