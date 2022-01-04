Isparta’nın demiryolu ile ‘Limana’ erişiminin şart olduğunu gösteren veriler

Isparta Aralık 2021’de Antalya Serbest Bölge’ye 3 milyon 959 bin 87 dolar değerinde hammadde ve mamul ihracatı gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bu değer 34 milyon 248 bin 06 dolar büyüklüğüne erişti. Bu veriler Isparta’nın demiryolu ile Akdeniz Limanı’na yük taşımacılığı açısından erişmesinin ne denli şart olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Isparta- Antalya arasında demiryolu ile yolcu ve yük taşımacılığı için etkin politikalar üretilmesi gerekiyor.



-Katma değeri yüksek ürünlerin azlığını gösteren veriler

Serbest Bölge; Ticaret Bölgesi ve Teknoloji Bölgesi’ne ihracat verileri Isparta’nın geleceğine de ışık tutuyor. Zira Türkiye’deki SB., TB., ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi (MAB) Teknoloji Bölgesi’ne verilen ürün, hammadde, yarı mamul ya da mamuller de ‘ihracat sınıfına’ giriyor. Bir başka söyleyişle bu ilişkiler ‘İhracat’ olarak nitelendiriliyor.

Isparta, Antalya, Ege ve Denizli Serbest Bölge dışında kalanlarla herhangi bir ticaret iletişimine giremiyor.

SB., TB. ve Teknoloji Bölgeleri yüzde 100 oranında ihraç odaklı çalışıyor. Ve bütünüyle katma değeri yüksek ürünler imal ediliyor. Bu bilgiler ışığında Isparta’nın katma değeri yüksek ihracatı ya da hammadde, yarı mamulü bulunmadığı sonucuna varılabilir.

Yükte hafif, pahada ağır, katma değeri yüksek; stratejik ürünlerin imalatı bağlamında acilen politikaların üretilmesi gerekiyor.



Serbest Bölge Ara.’21 Oca.’- Ara.’21



ANTALYA SB. 3.959,87 34.248,06

EGE SB. 418,81 1.849,99

DENİZLİ SB. 57,70 1.293,46

AHL SB. - -

BURSA SB. - -

ÇORLU AVRUPA SB. - -

İSTANBUL END. VE TİC. - -

İZMİR SB. - -

KAYSERİ SB. - -

KOCAELİ SB. - -

MERSİN SB. - -

SAMSUN SB. - -

TRAKYA SB. - -

TÜBİTAK MAM TSB. - -



Kaynak: Muhsin Tufan

