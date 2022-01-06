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HABER: ISUBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM DİLER EĞİRDİR'E GELDİ

HABER: ISUBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM DİLER EĞİRDİR'E GELDİ
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
*ISUBÜ REKTÖRÜ PROF. DR. İBRAHİM DİLER EĞİRDİR'E GELDİ.
*ISUBÜ TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ İLE AŞÇILIK POGRAMI ÖĞRENCİLERİ BİRBİRİNDEN GÜZEL YEMEK VE TATLILARLA VİTRİNE ÇIKTILAR.
*REKTÖR DİLER:' ŞEHİR VE ÜNİVERSİTE İŞBİLİĞİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ.' DEDİ.
*KAYMAKAM ADEM ÇELİK; 'BU ÇOCUKLAR BİZE EMANET'
 
Uygulamalı Eğitimde “Ortak Akıl” mottosuyla eğitim öğretim hayatına devam Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde öğrenciler yıl boyunca öğrendiklerini uygulamalıya döküyor. Bu kapsamda ISUBÜ Eğirdir MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı ile Aşçılık Programı öğrencileri uygulamalı dersleri kapsamında atölye çalışmalarında Üniversite üst yönetimi ve Eğirdir ilçe protokolünü misafir ederek hünerlerini sergilediler.
Programda mutfağa giren Rektör, Kaymakam ve Başkan öğrencilerin hünerlerini izlediler.
Eğirdir Meslek Yüksekokulu’nda 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyıl sonunda uygulama dersleri kapsamında atölye çalışması ve servis dersi uygulaması yapıldı. Aşçılık programı öğrencileri dönem içinde öğrenmiş oldukları yemekleri yaparak ikramlarda bulundular.
 
Atölye çalışmalarını yerinde inceleyen ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve Eğirdir ilçe protokolü öğrencilerin uygulamalarına, hazırladıkları yemeklere ve servislerine tam puan verdiler.
Rektör İbrahim Diler; 'Şehir ve Üniversite işbirliği için çalışıyoruz. Kaymakamıyla, Belediye Başkanıyla ve özel sektörüyle işbirliği içindeyiz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin özelliği uygulamalı eğitim yapan Türkiye'de 2 üniversiteden 1 tanesiyiz, bu anlamda tematik üniversiteyiz, 12 ilçemizin hepsinde varız. İlçemizde yüksek okullarımızın yaşatılması için Kaymakam ve Başkanımızın önderliğinde ve özel sektörle birlikte sahip çıkmamız lazım. Öğrencilerimizi ne kadar iyi ağırlar ve mutlu olmalarını sağlarsanız ilçeden memnun ayrıldıklarında kesinlikle sosyal medya hesaplarından bu ilçeden bahsederek bunlar sosyal medyada dalga dalga yayılacaktır. Hocalarımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza bu güzel program için ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızla Eğirdir'de daha çok güzel işler yapacağız. Az sonrada Turizm Fakültemizin yeni binasını ziyaret edeceğiz, bu binanın kazandırılmasında büyük emekleri olan başta Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise yaptığı konuşmada; 'Öğrencilerimizin hazırladığı yemek programında hep birlikteyiz. Öğrencilerimizin hepsi faklı coğrafyalardan farklı şehirlerden buraya geliyorlar öğrencilik yapıyorlar. Rektör hocamda az önce verileri paylaştı. bu çocuklar hayatlarının bu bölümünde Eğirdir'imiz de öğrencilik yaparken bize emanetler. Ailelerinin bizlere emanet ettiği çocuklarımıza her anlamda sahip çıkmak durumundayız, ve elimizden gelen her türlü kolaylığı kendilerine göstermek durumundayız. Bugün hep beraber gördük ki kendilerine fırsat sunulduğunda öğrencilerimizin neler başarabileceğini ve aşçılık bölümü öğrencilerimizi az öne kendilerini mutfakta da ziyaret ettik. Çok güzel keyifli bir ortamda  öğrencilik hayatlarını  geçirdiklerini düşünüyoruz. ben umut ediyorum ki bu öğrenci arkadaşlarımız ve diğer tüm üniversitemizdeki öğrencilerimiz yarın Eğirdir'imizi tanıtma noktasında da lokomotif bir rol oynayacaklar. Ben bu anlamda turizm elçisi öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum, hayatlarında başarılar diliyorum. Ve bizleri bugün bir araya getiren Yüksek Okul Müdürümüze, sayın rektörümüze çok teşekkür ediyorum, çocuklarımızın eline emeğine sağlık diyorum.' ifadelerinde bulundu.
Programa Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler, İlçe Kaymakamı Adem Çelik ve İlçe Belediye Başkanı Veli Gök, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, İlçe emniyet müdür vekili Ömer Gürlek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Fakir, Genel Sekreter Sefer Kutlu, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Gök,  Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü öğretim elemanları ve ilçe protokolü katılım gösterdi.
Programdan sonra  Rektör Diler, Kaymakam Çelik ve Başkan Gök ile beraberindeki heyet  yaklaşık 4 milyon liralık bir yatırımla hazır hale getirilen ve Altınkum mahallesinde bulunan Turizm Fakültesi binasında incelemelerde bulundular. ISUBÜ Rektörü İbrahim Diler fakültenin Eğirdir'e hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu.
(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)
 
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