Hatay'da teknede kalp krizi geçiren balıkçı öldü

Hatay'da, İskenderun Körfezi'nde balık tutarken teknede kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Balıkçı Mehmet Salih Bayraktar (58), arkadaşlarının da bulunduğu tekneyle İskenderun Körfezi'ne açıldıktan bir süre sonra fenalaştı.

Haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri, zaman kaybı olmaması için durumu İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bildirdi.

DEGAK-10 Arama Kurtarma ekiplerince tekneye ulaştırılan sağlık ekipleri, Bayraktar'ı müdahaleye rağmen kurtaramadı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bayraktar'ın cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

