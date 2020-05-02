Hatay'da 3 kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, iki mahallede kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Denizciler Mahallelerinde Türk Telekoma ait kabloların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çankaya Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında iki kişinin kablo yaktığını tespit eden ekipler, İ.E. ve M.Ö'yu gözaltına aldı.

Denizciler Mahallesi'ndeki kablo hırsızlığı şüphelisi M.P. de ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

