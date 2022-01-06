Merhaba, ben Seda Vural. İktisat mezunuyum. Şuan da Çocuk Gelişimi bölümünden lisans tamamlama yapıyorum. Birçok dernek ve STK’da 13 yılı aşkın gönüllük, eğitmen ve kolaylaştırıcılık deneyimlerim oldu. Aktif olarak uluslararası dernek olan 2018 yılından beri faaliyet gösteren İmecenetwork ve 2012 yılından beri eşimin (Tuncay vural) öncülüğünde “Farkındalık platformu” adında bir insiyatifte gençlik çalışmaları, çocuk ve kadınlarla çalışıyorum. Aynı zamanda Masal Anlatıcılığı da yapmaktayım. Özel okullarda, devlet okullarında, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, camilerde, özel günler ve programlarda çocuk ve yetişkinlere yönelik masal programları düzenlemekteyim. Eşimin işi sebebiyle 3 yıldır Eğirdir’deyiz.Yaklaşık 2 yıl önce kızım dünyaya geldi. Doğumdan yaklaşık 20 gün sonra gayri ihtiyari destek için gelen büyüklerimiz memlekete dönmek durumunda kaldılar. Eşim de doğum izninin bitmesiyle birlikte işe tekrar dönünce kucağımda 20 günlük bebeğimle ben evde kalakaldık. Bir kadının anne olduktan sonra en çok ihtiyaç duyduğu şey. Çünkü annelik bebeğin doğumuyla insana yüklenen bir şey değil. Annelik deneyimle öğrenilen bir şey. Bu sıkışmışlığın ortasında annenin üzerindeki diğer yüklere kızımın büyüdükçe artan akranlarıyla beraber olmak, oyun oynama isteğini gördükçe bir şeyler yapmak gerektiğine karar verdim. Benim tecrübeli annelerle, kızımın da akranlarıyla bir araya gelip sosyalleşmeye ihtiyacı vardı. Maalesef bunu karşılayacağım bir adres de yoktu. Şikâyet etmek yerine kedi deneyimlerimden yola çıkarak bir merkez hayal ettimşeklinde.Yaşadığım sorunun çocuklarla ilgili kısmında deneyimliydim. Çünkü 2017 yılında Şanlıurfa'da 1 yıldan fazla süreyleadındaki sosyal girişim denemem vardı. Orada evimin bir odasını atölyeye çevirerek mahalledeki çocuklara etkinlikler düzenlemiştim. Benim için asla unutulmayacak bir deneyimdi. O çocuklarla bağımız, iletişimimiz hala devam etmekte. Yani şu anki hayalimin kökleri o günlere dayanıyor. Bir diğer dayanağım ise Eğirdir'de ilçe halk kütüphanesinde 6 aylık çalışma fırsatım oldu. Bu süreçte 'Kütüphane ile Masal Saati' projesi düzenleyerek 7 okul ve 784 öğrenciye ulaşarak hem kütüphane tanıtımı hem masal anlatımı gerçekleştirdik çocuklara.Bu süreçte geçen yıl Genç sosyal girişimciler buluşmasına bu fikrimi sundum ve 15 girişim fikri arasına seçildim. BU kapsamda hem eğitim hem de 6 aylı süreyle Hülya DENİZALP’ten mentör desteği alıyorum.Şubat 2020 yılında “Eğirdir anneleri destek ağı” adıyla başlattığım girişimde annelere yönelik farkındalık atölyeleri, şiddetsiz iletişim çalışmaları düzenledik. Ayrıca da ilerleyen aylarda bunlara ek olarak masal programları; çocuklara yönelik ise oyun grupları oluşturup drama, oyun ve masal atölyeleri planlıyorum. Orta vadede ise kendimi ve sahayı gördükten sonra Eğirdir'deki ebeveynlerin ve çocukların birlikte ya da bireysel vakit geçirip, sosyalleşebileceği, gelişimlerine yönelik atölye çalışmalarına katılabilecekleri yerel, ekolojik, kaliteli hizmetin olduğu mekanlar oluşturup bunun bir ekol olarak Türkiye'nin diğer illerinde de faaliyete geçmesini planlıyorum.Mentör desteği kapsamında yerel yönetimlerle fikrimizi paylaşmak, onların bilgi ve statü danışmanlıklarını talep etmek için önce Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK’le ardından ise Belediye başkanı Veli GÖK’le görüştük. Veli beyin “doğru adrestesiniz” sözü üzerine birlikte ne yapabilirize dair olası mekânları gezdik. Özellikle destek birimiyle birlikte ortak çalışmaya niyet ettik. Son olarak başkanın nazik davetiyle kendimi belediye meclisinde buldum.Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra değerli anneler ve çocuklar bize belediye aracılığıyla ulaşabilir, düzenleyeceğimiz atölye çalışmalarına katılabilirler.' dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK sosyal girişimci Seda Vural'a mecliste yaptığı sunum ve verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederek işbirliği içerisinde neler yapılabilir, nasıl halkımıza katkı sağlarız konularında istişarelerde bulundu.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)