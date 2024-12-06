Fiyat Artışlarına ve Stokçuluğa Karşı Mücadele Sürüyor!

Bakanlık harekete geçti: Asgari ücret zammı öncesi fırsatçılar denetlendi

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammını fırsat bilerek fiyat artışlarına giden işletmelere karşı denetimlerini sıklaştırdı. Kasım ayında yapılan denetimlerde, 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası kesildi. Bakanlık, bu denetimlerle iç piyasadaki istikrarı sağlamayı ve tüketicileri olası haksız fiyat artışlarından korumayı hedefliyor.

2024 yılı itibarıyla, Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 197 bin 883 firmaya toplamda 4 milyar 758 milyon lira idari para cezası uygulandı. Otomotiv sektörü de dahil olmak üzere, birçok sektörde fiyat artışlarına karşı denetimler yapıldı. Özellikle stokçuluk faaliyetleriyle ilgili olarak 205 gerçek ve tüzel kişi denetlendi ve 76,8 milyon lira ceza kesildi.

Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Mücadele Sürüyor

Yılın 11 ayında, tekstil, ayakkabı, çocuk bakım ürünleri gibi tüketici ürünlerinde de 7 bin 725 denetim yapıldı ve 35 milyon lira ceza uygulandı. Bakanlık, 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesine dayalı denetimlerle, bu ürünlerin piyasaya arzını engellemeye çalıştı ve güvensizlik oranını %32'den %1,7'ye düşürdü.

Mesafeli Satışlarda Büyük Ceza: 257,4 Milyon TL

Tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerde, mesafeli satış sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle 257,4 milyon lira ceza uygulandı. Ayrıca, ön ödemeli konut satışları ve paket tur sözleşmelerindeki ihlaller de cezalandırıldı.

Bakanlık: "Fiyat Artışlarına ve Stokçuluğa Karşı Mücadele Sürecek"

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadeleye devam edeceğini belirtti. Bakanlık, enflasyonla mücadele başta olmak üzere, iç piyasa dengesinin korunması için gerekli müeyyideleri uygulamaktan çekinmeyeceklerini ifade etti