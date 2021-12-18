Vali Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamında Yalvaç ilçe merkezinde devam eden yatırımları inceledi, Bağkonak ve Çetince köylerini ziyaret etti.Vali Seymenoğlu ilçede ilk olarak, Kaymakam Haluk Şimşek’i ziyaret ederek ilçeyle ilgili brifing aldı. Ardından geçtiğimiz aylarda Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Murat Kara’yı ziyaret eden Vali Seymenoğlu Kara’ya hayırlı olsun dilleklerini iletti.İlçe merkezinde güçlendirme çalışmaları devam eden Yalvaç Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve yapımı yüzde 80 oranında tamamlanan Yalvaç Emniyet Müdürlüğü inşaat alanlarında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Ardından Bağkonak köyüne geçen Vali Seymenoğlu köy kıraathanesinde Köy Muhtarı İsmail Başoda ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.Son olarak Çetince köyünü ziyaret eden Vali Seymenoğlu burada ilk önce köy okulunda devam eden güçlendirme çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ardından köyde yerleşik bulunan İl Özel İdaresi şantiyesini ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.