Kaymakamımız Onur Alimoğlu'nun Çiftçiler Günü Mesajı

Çiftçilerimiz, ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan ekmeğin, meyvenin, sebzenin üretiminde alın teri dökerek yoğun emek sarf eden kesimlerin başında gelmektedir.

Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakâr çiftçilerimizin; üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir.

Gece gündüz demeden tohumu toprakla buluşturup sevgiyle büyüten, bazen susuz kalıp bağına bahçesine tarlasına su veren, bazen aç kalıp hayvanlarını besleyen, ülkemizin refahı, milletimizin sağlıklı beslenmesi ve üretimin devamı için çalışan ellerinde toprak kokusu olan çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu vesileyle; Gelendost’lu hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm çiftçilerimizin “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” nü kutluyor, çiftçimizin ürettiği her ürünün sağlıklı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum.