Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin öğrenimleri sırasında işyerlerinde uygulamalı eğitim almalarını sağlamak ve mezuniyet sonrası kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla “RAMADA Resort Lara ve Hotel Lara Family Clup” ile İşyeri Eğitimi Protokolü İmzalandı. Protokolü Eğirdir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü adına Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Mustafa GÖK, RAMADA Resort Lara ve Hotel Lara Family Clup adına İnsan Kaynakları Müdürü Murat ÇAVDAR imzaladı.Ayrıca 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat: 14:00 de Eğirdir MYO Şehit Komiser Osman Demir Konferans Salonu’nda “Sektörel Buluşmalar” kapsamında konferans düzenlendi. Konuşmacı olarak RAMADA Resort Lara ve Hotel Lara Family Clup İK. Müdürü Murat Çavdar, Sous Chef Abbas Işık’ın katıldığı konferansa; Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarının öğretim görevlileri ve öğrenciler katılım gösterdiler. İK. Müdürü Murat Çavdar “RAMADA” Konsepti ve tesislerindeki çalışma olanakları hakkından bilgi verirken Sous Chef Sous Chef Abbas Işık ise sektördeki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerle soru cevap şeklinde devam eden Konferans sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.ISUBÜ