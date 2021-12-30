TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 30-31 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışı bugün gerçekleşti.

Sergi açılışına, Borsamızı temsilen Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan, Yönetim Kurulu Üyemiz Fazlı Karagül ve Genel Sekreterimiz Ali Koyak katıldı.

Isparta Ticaret Borası olarak, başarılarından dolayı sevgili gençlerimize, değerli okul yönetimine ve projelerde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarıların devamını diliyoruz.



Isparta Ticaret Borsası

