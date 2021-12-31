Eğirdir Belediyesi Başkan Veli GÖK Başkanlığında birim müdürleri ile 2021'in son buluşmasını Etik Komisyon toplantısı ile gerçekleştirdi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Başkanlığında Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran ve birim müdürlerinin katılımıyla 2021 yılının son ETİK KOMİSYON toplantısı 30/12/2021 perşembe günü saat 16.30 gerçekleşti. Toplantıda dört gündem maddesi görüşüldü.Gündemde, yabancı menşeli mesajlaşma uygulamalarının kullanımı konulu 02/07/2021 tarih ve 1250599 sayılı yazı, kişisel verilerin korunması kanunu gereğince gerekli çalışmaların yapılması, 3628 sayılı kanuna göre verilen ek mal bildirimleri ve Belediye personelinin yıllık izinlerinin yıl sonu işlemlerinde sıkıntı yaratacağından yıl sonuna bırakılmaması, kılık kıyafet kurallarına uyulması ve mesai takibine dikkat edilmesi konuları görüşüldü.Ayrıca toplantıda belediyemizin 2021 yılında yaptığı çalışmalar ve 2022 yılında yapılacak çalışmalar hakkında görüşüldü. Daha sonra belediye başkanımız Veli GÖK 2022 yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantı sona erdi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)