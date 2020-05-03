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Çocuklarını yakınlarına emanet eden doktor çift Kovid-19 mesaisinde

Çocuklarını yakınlarına emanet eden doktor çift Kovid-19 mesaisinde
TÜRKİYE
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Adana'da yeni tip koronavirüsle mücadelede görev alan göğüs hastalıkları uzmanı Pelin ve Ferhat Çetinkaya çifti, 1,5 ay önce yakınlarına emanet ettikleri iki çocuklarının hasretiyle hastalara şifa olmak için çabalıyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Duru Çetinkaya (fotoğrafta) güçleri yettiğince hayatlara dokunabilmek için servisteki diğer arkadaşlarıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını dile getirdi.
 
Çocuklarını yakınlarına emanet eden doktor çift Kovid-19 mesaisinde
- Adana'da yeni tip koronavirüsle mücadelede görev alan göğüs hastalıkları uzmanı çift, 1,5 ay önce yakınlarına emanet ettikleri iki çocuklarının hasretiyle hastalara şifa olmak için çabalıyor
- Farklı hastanelerde çalışmaları nedeniyle az görüşebilen Pelin ve Ferhat Çetinkaya çifti, zorlu süreçte fedakarca görev yapıyor
- Pelin Çetinkaya:
- "Büyük oğlum bir gün telefonda 'Anne sen hastalarını bizden daha çok seviyorsun. İzin alabilecekken izin almadın.' dedi. Ona hastalara bizim bakmamız gerektiğini, o hastalara bizler bakmazsak, kimlerin iyileştirebileceğini söyleyerek telkinde bulunmaya çalıştım"

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde görev alan uzman doktorlar Pelin ve Ferhat Çetinkaya çifti, hastalara şifa olabilmek için iki oğullarının hasretiyle otel odasında kalıyor.
Farklı hastanelerde çalışan Çetinkaya çifti, Kovid-19 salgınının başlamasıyla olası virüs bulaşma ihtimaline karşı, 11 ve 8 yaşındaki oğullarını yakınlarına emanet ederek eve gitmeme kararı aldı.
Bir otele yerleşen çift, farklı hastanelerde çalışmaları ve mesai saatlerinin denk düşmemesi nedeniyle kendileri de bir araya gelemiyor.  
Zorlu süreçte fedakarca görev yapan Pelin ve Ferhat Çetinkaya, çocuklarıyla ancak cep telefonlarıyla görüntülü konuşarak hasret giderebiliyor.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Duru Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 aydan bu yana iki oğlundan ayrı olduğunu söyledi.
Çocuklarını tehlikeye atmamak adına eşiyle otelde kaldıklarını belirten Çetinkaya, güçleri yettiğince hayatlara dokunabilmek için servisteki diğer arkadaşlarıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını dile getirdi.

- "Anne sen hastalarını bizden daha çok seviyorsun"
Üç yıldan bu yana astım tedavisi gördüğünü ifade eden Çetinkaya, şöyle devam etti:
"Rahatsızlığım nedeniyle izne ayrılabilme imkanım varken ayrılmadım. Karı koca devlette doktor olanların küçük çocuklarına bakabilmeleri için Sağlık Bakanlığı izin hakkı sağladı ama eşim ve ben baştan beri hiç izin almayı düşünmedik çünkü bu bizim işimizdi. Zaten sayımız az, ben izin alırsam diğer arkadaşım nasıl devam edecek? O yüzden bu süreçte izin almadan çalıştık. Büyük oğlum bir gün telefonda 'Anne sen hastalarını bizden daha çok seviyorsun. İzin alabilecekken izin almadın.' dedi. Ona hastalara bizim bakmamız gerektiğini, o hastalara bizler bakmazsak, kimlerin iyileştirebileceğini söyleyerek telkinde bulunmaya çalıştım. Yine bir gün oğlum 'ben sizi kaybetmeye hazır değilim' diye ağladı çünkü bizim başımıza bir şey gelmesinden endişeleniyordu ama bizim korunaklı fotoğraflarımızı göndererek, iyi olduğumuzu söyleyerek onları teselli etmeye çalıştık."

Çetinkaya, şu an çocuklarına dönüşümlü olarak yakınlarının baktığını, eşiyle aynı otelde kalmasına rağmen çalıştıkları hastaneler ve nöbet saatlerinin farklılığı nedeniyle ancak ayaküstü görüşebildiklerini aktararak "Hepimiz ayrı yerlerde gibiyiz. Bu bir seferberlik. Bu virüsle bir savaş. Biz üzerimize düşen görevi yapmak zorundaydık. Birbirimize sarıldığımız günler gelecek. Bizler de artık ailelerimizi özledik ve onlarla görüşmek istiyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak, sokağa çıkmayarak bu sürece biraz daha dikkat ederek devam edelim."  ifadelerini kullandı.

- "Tedbirlerden vazgeçmemeliyiz"
Seyhan Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ferhat Çetinkaya da 23 Mart'ta hastanelerinde pandemi servisinin açıldığını ve o günden bu yana görevli olduğunu söyledi.
Çocuklarından ayrı kalmanın çok zor olduğunu belirten Çetinkaya, telefonla görüşerek hasret gidermeye çalıştıklarını anlattı.
Bu süreçte kendilerine ayrı konaklama imkanı sağlamasının çok iyi olduğunu dile getiren Çetinkaya, "Kafamızı rahatlatan bir durum. Buraya geliyoruz. Ev ortamı değil ama böyle bir olanağın sağlanması çok iyi oldu. Bu süreç bitecek. Hasta sayımız stabilleşti. Bundan sonra daha iyiye gidecek ama tedbirlerden vazgeçmemeliyiz." diye konuştu.
 
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