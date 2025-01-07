Tarım ve Orman Bakanlığı Pestisit Limitlerini Güncelledi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdalardaki pestisit kalıntı limitlerini yeniden düzenledi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik, hem yurt içinde üretilen hem de ithal edilen gıdaların maksimum pestisit kalıntı limitlerinde önemli güncellemeler içeriyor.

Bilimsel Veriler ve AB Standartlarına Uyum

Yapılan değişikliklerde, başta taze meyve ve sebze olmak üzere, ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar gibi gıdalar ile hayvansal ürünlerde uygulanacak limitler, ulusal ve uluslararası bilimsel değerlendirmelere göre güncellendi.

Bazı gıdalar için ilk kez kalıntı limitleri belirlendi.

Birçok gıdada ise limitler düşürüldü.

Bu düzenleme, Türkiye’nin pestisit yönetiminde Avrupa Birliği (AB) uygulamalarıyla uyum sağlaması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İthal Gıdalar İçin Yeni Limitler

Değişiklikler, ithal gıdaları da kapsıyor. Yeni düzenlemeye göre, ülkeye giriş yapacak ithal gıdalar, AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğüne uygun olarak kontrol edilecek. Gerekli şartları karşılayan ürünlerin ithalatına izin verilecek.

Tüketiciler İçin Daha Güvenli Gıda

Bu kapsamlı düzenleme, tüketicilerin daha güvenli ve sağlıklı gıdalara erişimini sağlamayı hedefliyor. Özellikle taze sebze ve meyvelerde pestisit kalıntılarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak adına, bilimsel veriler doğrultusunda daha sıkı standartlar getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellenen limitlerle hem ulusal hem de uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun hareket ederek, tüketicilerin sağlığını önceliklendiren bir adım atmış oldu.

Gıdalardaki pestisit denetimlerine ilişkin detaylar ve yeni uygulamalarla ilgili gelişmeleri takip etmek için resmi kaynakları ziyaret edebilirsiniz.