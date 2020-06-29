Alanyaspor'un en skoreri Cisse takımının son 3 maçında 6 gol kaydetti ANTALYA - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da "en golcü" unvanını kazanan Papiss Demba Cisse, turuncu-yeşillilerin Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile ligdeki son 2 mücadelesinde 6 gol atma başarısını gösterdi. Türkiye