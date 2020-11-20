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Yeni koronavirüs tedbirleri 20:00'da başlıyor! İşte alınacak tedbirler...

Yeni koronavirüs tedbirleri 20:00'da başlıyor! İşte alınacak tedbirler...
ISPARTA
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Yeni koronavirüs tedbirleri 20:00'da başlıyor! İşte alınacak tedbirler...


İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak.

Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" şekilde hizmet verecek. 

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

İl ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası kara yolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım ve lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinlenme tesislerinde yer alan yeme içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacak.

Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.

Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.

Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
 

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK
Yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları saat 10.00-­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

Bu doğrultuda ilk uygulama, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.

SİGARA YASAĞI GENİŞLETİLECEK
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutma amacıyla kısıtlama süresinde bazı iş yeri, işletme ve kurumlar açık olacak.

Bu kapsamda, ilaç, tıbbi cihaz, maske, dezenfektan üretimi yapan yerler ile kamu ve özel sağlık kurumları, eczaneler, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ve acil çağrı merkezlerinin de aralarında bulunduğu bazı yerler faaliyetlerini sürdürecek.

Buralarda görev alan personel ile bazı istisnai durumları olan kişiler, bu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

Daha önce uygulamaya konulan "vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı" İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.
 

DÜĞÜN VE NİKAH TÖRENLERİ
Nikah törenleri/merasimleri, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilecek.

Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde yapılacak.
 

Ayrıca 30 Temmuz'da yayımlanan genelge çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümler eksiksiz uygulanacak.
 

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.
 

İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin alınarak özel araçla seyahat edilebilecek.
 

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
 
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