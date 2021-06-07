Toplantı Yalvaç Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ'nün davetiyle başkanlık makamında, 3 Haziran Perşembe günü Saat 14.00’da yapıldı. Yapılan toplantıya İl Kültür Müdürü Ali Göçer, Yalvaç Müze Müdürü Abdurrahman AKTAŞ ve Pisidia Antiokheia kazı başkanlığından da bir temsilci katıldı. Toplantıda Yalvaç’ın tarihi yerlerinin dünya mirası listesine dahil edilmesi ile konular masaya yatırıldı.Yalvaç Belediyesi